Queda un largo camino por recorrer pero hay equipos femeninos de Córdoba que juegan en algunas de las mejores categorías de su deporte a nivel nacional. Hablamos del Milar Córdoba BF de baloncesto en la Liga Challenge, del Córdoba CF en la Primera RFEF, del Cajasur Deportivo Córdoba en la Segunda División fútbol sala y del Adesal y el Deza CBM en la División de Honor Plata de BM.

Marta Martínez (Milar), Yanire Ruiz (Córdoba CF), Inma Sojo (Deportivo), Irene García (Adesal) y Ángela Zurera (Deza BM) son sus capitanas.

Los inicios de las capitanas

Son muchos los años que estas mujeres llevan formándose y compitiendo en su disciplina, como es el caso de Inma Sojo, la más veterana, que empezó a los 4 años en el Colecórdoba. “Fui creciendo hasta que ya no podía jugar más con niños y crearon un equipo femenino filial del Cajasur, en el que tuve la suerte de debutar con tan solo 15 años y formarme como jugadora de primera división”, relata Sojo. La jugadora debutó en Primera en el mismo club que hoy lidera con el objetivo de llevarlo de devolverlo a la máxima categoría.

Es usual en los deportistas que comiencen sus andaduras en el colegio, con sus amigos, pero para todas estas mujeres, la pasión por su deporte fue más allá, como es el caso las capitanas del Deza y el Adesal de balonmano. Irene García, por ejemplo ha completado ya trece temporadas con el Adesal. Ángela Zurera alternaba el balonmano y el baloncesto hasta que tuvo que elegir y se decantó por el Deza Balonmano, una entidad en la que lleva ocho temporadas.

Por el contrario, la atracción por el fútbol le llegó a la futbolista Yanire Ruiz al pasar junto a un campo de fútbol: "Les dije a mis padres que quería jugar; ellos sin dudarlo me compraron mis primeras botas y a los dos días ya estaba entrenando. No fue fácil al principio, teniendo en cuenta que era un equipo de niños y yo era la única niña, pero, por suerte, ellos me ayudaron mucho y pronto me acostumbré".

Para la jugadora de baloncesto Marta Martínez fue "algo más tarde de lo normal", tal y como ella explica. La cordobesa comenzó a los 15 años en el Adeba y tras la unión del equipo sénior de su club y del Maristas cumple ya tres temporadas en el Milar Córdoba Baloncesto.

Yanire Ruiz (Córdoba CF)

El Córdoba CF Femenino se fundó en el 2018 y disputa actualmente la Primera Federación Femenina de Fútbol en España; es decir, la segunda categoría, una liga formada por 16 equipos y descrita por su capitana, Yanire Ruiz, como una competición "muy difícil, pues hay mucha competencia y equipos muy bien hechos con jugadoras de nivel". La defensa del conjunto blanquiverde expresa cual es el objetivo del equipo para esta temporada: "Para este año esperamos mantenernos en la categoría y dejar nuestra huella en esta liga como un equipo que no se rinde nunca".

Inma Sojo (Deportivo)

El Cajasur Deportivo Córdoba es un club de fútbol sala, cuya sección femenina lleva escalando en la competición española desde 1999, comenzando en la liga provincial, hasta alcanzar los mejores éxitos en su etapa en la Primera División en las temporadas 2008/09 y 2009/10, en las que se proclamó campeón de liga. La actual capitana, Inma Sojo, tuvo la suerte de formarse y debutar en la máxima categoría del fútbol sala femenino en aquella época. Actualmente, el Cajasur disputa la Segunda División. Su objetivo es "que el equipo vuelva a disfrutar y poco a poco ir para arriba en la clasificación", dice la jugadora. Sojo volvió hace cuatro temporadas a la que fue su casa con "una multitud de sentimientos, por qué lo que a día de hoy soy se lo debo a todo lo que me ha aportado este equipo. Que me dieran de nuevo la oportunidad, aquí, en casa, eso fue una alegría máxima".

Marta Martínez (Milar)

Pasados 15 años, el baloncesto cordobés femenino cuenta de nuevo con un equipo en la segunda categoría a nivel nacional, el Milar Córdoba BF. Este club fundado en 2020 por la unión de los equipos séniors del Maristas y el Adeba en 2020 ha ido creciendo en las competiciones nacionales hasta llegar a Liga Challenge, un nuevo nombre escogido por la FEB para denominar a la División de Plata del baloncesto femenino en España. La capitana, Marta Martínez, revela los objetivos planteados por su equipo para esta primera temporada en la categoría: "Al ser un equipo recién ascendido, siendo la primera vez que estamos en Challenge, el principal objetivo ha sido la permanencia en la categoría".

Irene García (Adesal)

La División de Honor Plata es la equivalente a la tercera división de balonmano femenino en España. La ciudad cuenta con dos conjuntos que luchan por mantenerse en esta categoría y ascender en la clasificación.

El club Adesal consiguió su primer ascenso a esta liga en 2010 y compitió en División de Honor en las temporadas 13/14, 14/15 y 20/21. Tras estos grandes años para el deporte cordobés, ha iniciado ahora un proyecto del que forma parte la capitana, Irene García, junto con varias compañeras que también suman varios años en el club. El objetivo está claro y es "poder ascender y compenetrarnos al completo". Irene resalta aspectos importantes de equipo para conseguir estos objetivos: "Todas somos una y remamos en el mismo sentido".

Ángela Zurera (Deza BM)

En la sección femenina del Córdoba de Balonmano, el Deza CBM, debutó en División de Honor Plata en la temporada 2021/22, siendo esta su segunda temporada en dicha categoría. Ángela Zurera describe a su equipo como "muy joven y poco a poco estamos cogiendo experiencia y estamos compitiéndole a todos los rivales". La capitana tiene claro los objetivos que son "poder mantenernos en la categoría" y confía en su equipo y en los resultados, pues confiesa que "estoy segura de que lo vamos a conseguir".

¿Qué aporta una capitana?

Todas estas mujeres deportistas coinciden en una cosa y es que su papel fundamental dentro de una plantilla es el de ayudar. Cada una puede aportar además valores y cualidades distintas a sus compañeras, en función de la experiencia y forma de ser de cada jugadora.

En el caso de Yanire, aporta “carácter, personalidad y seguridad” y para ello su objetivo personal es "dar siempre lo mejor de mí, superarme a mí misma y por supuesto seguir aprendiendo como jugadora y como persona".

Para Zurera, su forma de ayudar al equipo es asegurar la unidad, pues, según ella, "todas aportamos mucho, tanto la que juega 10 minutos como la que juega todo el partido". Jugar en el equipo de toda la vida junto con sus compañeras es un orgullo para ella.

Martínez pretende aportar experiencia como capitana a pesar de que acaba de llegar a esta nueva categoría. Su función es "poner todo lo que yo tengo al servicio del equipo".

Irene García busca "crecer como jugadora y siempre mejorar" y, bajo el rol de capitana, "pretendo aportar siempre la importancia del compromiso, intento que me vean como su aliada y como una vía para comunicarse con el entrenador".

Sojo, con su dilatada experiencia en el mundo deportivo, quiere sumar dicho valor al equipo y su "saber estar tanto en las pistas como fuera de ellas, ya que intento inculcarles siempre lo mejor".