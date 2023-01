El Córdoba Futsal, del amago a la acción: el objetivo único en la Liga

Le acaban de echar de la Copa del Rey y ya se quedó fuera de la Copa de España. Hablar de engancharse en los play offs por el título resulta un ejercicio matemáticamente posible pero futbolísticamente improbable para el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, que está viviendo uno de sus cursos más duros en la Primera División. Con la segunda vuelta recién comenzada, el reto para los blanquiverdes se lo marcan las circunstancias: solo han ganado tres partidos, son el equipo más goleado (64) y están a un punto del descenso.

"Yo no me voy a mover de mi discurso en toda la temporada", expresó con contundencia Josan González, entrenador del Córdoba Futsal, tras el encuentro que los suyos perdieron ante el Noia Portus Apostoli en los octavos de final de la Copa del Rey (2-3) en el Palacio de Deportes Vista Alegre. La formación coruñesa se ha erigido en el particular verdugo de las ilusiones cordobesas: le ha ganado las dos veces en Liga -el partido de debut en casa y el primero de 2023- y se vengó en la Copa de la eliminación el año pasado en su pabellón, también por 2-3. El Noia cierra a día de hoy la frontera que marca las eliminatorias por el título: le saca ocho puntos (22 contra 14) al Córdoba, al que supera también por el coeficiente particular en caso de empate. De momento, mejor mirar alrededor.

La sangría de goles... y algunas cosas más

La sangría de goles encajados, más que nadie en la Primera División, trae lastrado al Córdoba Futsal. "Recibimos más por demérito nuestro que por mérito del rival; nos hacen goles que son impropios y así sucedió la semana anterior y la anterior...", se lamentaba Josan tras la última cita en la Copa. Circunscribir el asunto a la portería resulta injusto e improcedente, aunque el asunto de los tres palos blanquiverdes está siendo peculiar. Fichó en verano a Fabio Alvira -subcampeón de Liga con el Palma- para cubrir el adiós de Alfonso Prieto, que hace unas semanas anunció su retirada después de no encontrar nuevo destino. El internacional madrileño ha sido el titular, aunque por lesión le suplió el cordobés Cristian Ramos, que actualmente se encuentra de baja por paternidad -seis semanas, protagonizando un hecho novedoso en el contexto del deporte profesional-, lo que llevó a salir a la trinchera al joven canterano Víctor Areales, que jugó todo el partido ante el líder Barça. En Copa retornó Fabio.

El agujero atrás lo compensa a medias con los 47 marcados, 15 de ellos con la firma de Alberto Saura, el segundo en el top de anotadores de Primera y el primer español, tras el brasileño Terry Prestjord (18), del Ribera Navarra.

El equipo ha dejado buenas sensaciones en muchos encuentros. Que la calidad que atesoran sus hombres no está teniendo su refrendo en los marcadores es un hecho. La consciencia de estar en una situación inesperada resulta dolorosa para un grupo que, por otra parte, ha padecido la erosión constante de las lesiones -sobre todo en las primeras semanas del campeonato- y la ausencia escalonada de los brasileños: Álex Viana no hizo la pretemporada y llegó con el curso iniciado; después se marchó Lucas Perin por varias jornadas y, a su regreso, le tomó el testigo Pulinho, que se fue a finales del año pasado y aún no ha vuelto. Todos ellos "por motivos burocráticos", según fuentes del club.

Una racha muy dura: nueve semanas sin ganar

Ya van nueve jornadas. El Córdoba Futsal no sufría una racha de partidos sin ganar desde la temporada 19-20. Fueron seis derrotas y tres empates entre el 21 de diciembre y el 29 de febrero. Al frente del equipo estaba Miguel Ángel Martínez 'Maca', que fue destituido de su cargo tras un 4-4 en Vista Alegre ante el Zaragoza. Ya no hubo más partidos en ese campeonato porque la competición se paralizó por la pandemia del coronavirus. El Córdoba estaba fuera de la zona de descenso y se salvó de hecho, por lo que el entrenador que llegaba como revulsivo no tuvo que intervenir en la competición. Aquel técnico que llegó como recambio de Maca era Josan González.

El pontanés trata de digerir sus episodios más amargos de su estancia en el Córdoba Futsal, club en el que está despachando su tercera temporada. Termina contrato ahora y tiene, según aseguran desde el club, una oferta de renovación encima de la mesa desde hace varias semanas. "Estamos aún esperando la respuesta", admitió esta semana el director deportivo del club, Rafael García, en declaraciones a Radio Marca Córdoba, en las que subrayó que el tiempo de espera es limitado. "A finales de febrero empezaríamos a buscar una alternativa en caso de no tener la respuesta", deslizó.

¿Qué le queda por delante?

Lo más inmediato es un derbi andaluz de impacto: el Córdoba Futsal visita este sábado (18.00 horas) al Jaén FS en el Olivo Arena. Los amarillos, que lograron en la Copa del Rey su pase a los cuartos apalizando al Industrias Santa Coloma (1-5), marchan terceros en la Liga con veinte puntos de ventaja sobre los blanquiverdes. En la primera vuelta, en Vista Alegre, se registró un empate (3-3).

A partir de ahí, catorce de citas con la Liga para cerrar la fase regular. Por el Palacio Vista Alegre pasarán Palma Futsal, Xota, Manzanares, Industrias Santa Coloma, BeSoccer UMA Antequera, Ribera Navarra y Viña Albali Valdepeñas. En la lista de viajes figuran, después de Jaén, Betis, Jimbee Cartagena, Inter Movistar, Levante y ElPozo Murcia. Son las batallas por ganar en la guerra por la permanencia en Primera División.