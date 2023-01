El Córdoba Futsal choca contra el campeón Barça en Vista Alegre

Poder jugar un partido oficial ante el mejor equipo de España es todo un privilegio. Competir con opciones ante él resulta ya un premio. Arrancarle algún punto resulta una hazaña. Ganarle entra directamente en el terreno de los episodios legendarios. El Córdoba Futsal ha vivido todas esas experiencias a lo largo de los cuatro años que lleva en la Primera División, también conocida -mientras que nadie le arranque la etiqueta, y algunos de quienes deben promocionarla lo están haciendo- como "la mejor Liga del mundo". Ahí anda ahora defendiendo su plaza con todo lo que tiene, que sigue siendo más de lo que parece. Josan González volvió a avivar el fuego emocional de un equipo tan repleto de talento como consciente de que se transita por un camino no esperado, mucho más desagradable y peligroso que el habitual: la pugna por evitar caer en el descenso tiene trampas escondidas y sorpresas que siempre es mejor no descubrir. Por lo que pueda pasar. En Vista Alegre no hubo salida de guion: el Córdoba puso sudor, orgullo y errores; el Barça se limitó a hacer su trabajo con la pericia acostumbrada.

Era día para arriesgar, para echarle cara al asunto. Josan González tuvo que hacerlo por pura necesidad. Con Cristian Ramos de baja por paternidad, el habitual ocupante de los tres palos, el internacional Fabio Alvira, se quedó en el banquillo lesionado de última hora. El técnico pontanés dio la titularidad a Víctor Areales, portero del filial, ante un líder que es una máquina de hacer goles: 70 llevaba al empezar la noche. La batalla era desigual, pero los anfitriones se plantaron con la osadía de quienes tienen mucho que ganar. Un arranque dinámico Álex Viana soltó un latigazo desde la esquina a los pocos segundos. Fue el primer testimonio en ataque de un equipo que se encomendó al dúo Jesulito-Zequi en el arranque, con Del Moral al timón atrás. Gente de oficio, con galones. El Barça ingresó con el talante seguro de quien se sabe superior, presionando sin prisas arriba y amenazando con todo. Hasta su portero, Didac, subió para disparar a puerta. Cualquier desliz suponía un peligro. Víctor hizo su primera parada tras una contra después de una pérdida de Zequi. Tras sostener la igualada en un primer tramo equilibrado, Josan metió una rotación con Miguelín, Bolo, Perin y Muhammad. Todos hiperconcentrados, dinámicos, alentados por una grada que jugaba sus cartas. Era un día especial y se notó. El alto nivel defensivo blanquiverde mantenía sujeto al Barça, que empezó a sentir las picaduras del Córdoba. Lucas Bolo lo intentó desde lejos y asustó a Didac. Poco después soltó la pierna Del Moral y Antonio desvió a córner. El mostoleño exigió instantes después al meta catalán, que rechazó estirando la pierna un lanzamiento raso. Jesús Velasco recurrió a Marcenio para dar más equilibrio a un Barça que lo pasaba mal. Saura, el mejor goleador de Primera, estuvo a punto de marcar tras un formidable control y un tiro que despejó Didac. Víctor le sacó el balón a Sergio González, que había recibido un pase filtrado, y prendió la llama en un Vista Alegre que se identificó con la pelea sin cuartel ni complejos de los suyos ante el vigente campeón de Liga y Champions League. Al primer cuarto se llegó con 0-0. El Barça espabiló. El joven portero del filial cordobesista le paró un tiro complejo a Marcenio, que tomó el mando. El brasileño, a balón parado, le sirvió un balón perfecto a Sergio González para que marcara el 0-1 en el minuto 11. Los locales se vieron afectados. Y el Barça lo supo ver. De nuevo en acción de estrategia, Sergio Lozano se la dio desde la esquina a Catela para que, completamente solo, armara el tiro para batir a Víctor. Hacía falta una reacción. Lucas Perin le pegó desde lejos y Didac desvió. Y el de siempre, Alberto Saura, destrozó la red con un derechazo inapelable a pase de Miguelín en una falta para acercar con el 1-2. Vista Alegre volvió a cantar. Y el empate estuvo a punto de llegar en una contra de Saura que terminó con un lanzamiento alto de Zequi. Miguelín e Ismael continuaron la andanada de intentos, convirtiendo en protagonista a Didac con sus paradas. Lo del Barça iba a otro nivel. En una contra perfecta, en tres toques, logró el 1-3 por medio de Marcenio. El intermedio llegó con una sensación extraña para el Córdoba, que tiró más veces a puerta que un Barça cuya efectividad marcó la diferencia. Retorno fulgurante A los 15 segundos, Víctor le sacó un trallazo a Sergio Lozano. El Barça salió dispuesto a zanjar el partido por la vía rápida, sin permitir al Córdoba el derecho a ilusionarse. Los locales iban a tope, con más entusiasmo que puntería. Tampoco suerte. Del Moral no controló una pelota sencilla en área, se la robó Pito y se la dio a Sergio Lozano para que firmara un 1-4 ya insalvable. Pocas situaciones resultan más frustrantes que la que se había creado en Vista Alegre. Los blanquiverdes no lo estaban haciendo mal, pero eso no les bastaba para combatir a un Barça que a día de hoy parece un adversario inabordable para la mayoría de equipos de Primera. Al menos, para el Córdoba lo es. Los locales enseñaron de nuevo su perfil más inconsistente en momentos puntuales. Pagaron caras sus equivocaciones y se metieron en la clásica dinámica de estos encuentros tan desequilibrados. La derrota honorable empezó a ser considerada una buena opción. Una asistencia de Víctor en largo la remató de espaldas de modo acrobático Saura, tratando de clonar aquel recordado gol de Shimizu ante los culés en 2021, un día de gloria inesperada y merecida (3-1). Ahora corren tiempos distintos. Y difíciles. El duelo entró en el último cuarto como un correcalles. El Barça se sintió ganador y el Córdoba tiró de pundonor para irse arriba con más corazón que método. Álex Viana hizo el 2-4 y el público fantaseó con una remontada con siete minutos por delante. Josan colocó a Miguelín como portero jugador y abrió el telón para un final frenético. Didac evitó el gol de Jesulito en dos ocasiones y tragó saliva en otro disparo de Saura. En pleno frenesí, el Barça volvió a golpear: Pito burló a la defensa, Víctor despejó su tiro y la pelota llegó a André Coelho, que rubricó el 2-5. Ya no pasó nada más. Ficha técnica 2 - Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad: Víctor Areales, Pablo Del Moral, Jesulito, Zequi, Álex Viana -equipo inicial-, Jesús Rodríguez, Ismael, Miguelín, Lucas Bolo, Lucas Perín, Muhammad, Saura y Álex Bernal. 5 - Barça: Didac, Sergio González, Caterla, Dyego, André Coelho -equipo inicial-, Pito, Antonio, Ortiz, Sergio Lozano, Marcenio y Adolfo. Árbitros: Delgado Sastre y Martínez Flores. Amonestaron a los locales Ismael, Del Moral y Saura y a los visitantes Dyego, Ortiz y Sergio Lozano. Goles: 0-1 (11') Sergio González. 0-2 (13') Catela. 1-2 (15') Alberto Saura. 1-3 (18') Marcenio. 1-4 (23' ) Sergio Lozano. 2-4 (32') Álex Viana. 2-5 (36') André Coelho. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 17ª del campeonato de Liga de Primera RFEF Futsal, disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ante unos 2.500 espectadores.