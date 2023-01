"Tenían molestias, pero espero que estén en la final". Así justificó Xavi, el técnico azulgrana, su decisión de quitar en la segunda parte a Dembélé y Frenkie de Jong, convencido de que podrán estar en el duelo con el Madrid del próximo domingo. Un clásico al que llegan los azulgranas tras derrotar al Betis en la tanda de penaltis (2-2, 2-4) después de que el entrenador se enfadara en el descanso de la prórroga porque veía a su equipo desorientado y sin respuestas futbolísticas.

Un clásico en el desierto que adquiere ahora más valor porque el Barça necesita títulos "para darle recorrido a esta nueva etapa con Xavi que ha generado tanta ilusión", según reveló este viernes Rafael Yuste, el vicepresidente deportivo, en el lujoso hotel de concentración del equipo en Riad.

"Vamos a ir a muerte con él", proclamó el dirigente insistiendo en que "lo último que haríamos sería ‘matar’ a Xavi" en caso de que el Barcelona no consiguiera ningún título. Y apeló Yuste, además, a una vieja anécdota con Pep Guardiola en sus inicios, verano de 2008, tras la derrota en Soria con el Numancia (1-0) y el empate en el Camp Nou ante el Racing de Santander (1-1) cuando debutaron Busquets y Pedro, que entonces era Pedrito.

Querella contra la Liga

"Xavi tiene toda la confianza, forma parte de un proyecto construido por el presidente, yo, la directiva y todo el ejecutivo del club", ha subrayado Yuste, quien ha confirmado que el club ha presentado "una querella" contra la Liga para obtener "más fair play y poder mejorar la plantilla".

No ha querido el vicepresidente deportivo del Barça garantizar la continuidad de Memphis, pretendido por el Atlético en este mercado invernal. "Es un jugador más de la plantilla, pero la dirección deportiva está siempre atenta", ha reconocido Yuste, quien después ha criticado la actitud de la junta de Bartomeu hacia Messi, como reveló este diario en el informe de los Mossos. "Lo he leído, es una falta de respeto enorme a Messi. Y una falta de respeto enorme al Barça. Me provoca repulsa. La gente que había antes no quería como se debía al club".