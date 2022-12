El Córdoba Futsal despide año con una cita de rango ante ElPozo Murcia

Será el último partido en el Palacio Vista Alegre y el deseo generalizado es terminar con sonrisa. Si la fiesta es para el que se la trabaja, el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad está dispuesto a dejarse hasta la última gota de sudor para sacar adelante un partido con tinte especial: llega ElPozo Costa Cálida, un clásico del fútbol sala nacional. A partir de las 20.30 horas de este viernes, la escuadra de Josan González acometerá un examen trascendente en la Primera División. Exprimir las últimas opciones matemáticas de engancharse a la última plaza para la Copa de España es tan importante como sumar para mantenerse fuera de las dos últimas plazas, que condenan al descenso. No es nada definitivo y es seguro que los vaivenes serán permanentes -la igualdad en puntuación en la tabla no tiene precedentes en la última década-, pero conviene, por razones de imagen y de moral, hacer todo lo posible por no volver a tocar esa zona.

"Tuvieron un inicio de temporada algo titubeante después de una buena pretemporada, pero eso son cosas normales cuando llega un entrenador nuevo y tiene que implantar un nuevo modelo. Poco a poco está consiguiendo avances y que por club, por historia y por jugadores les terminará poniendo en su sitio", reflexiona Josan González a propósito de ElPozo Murcia, un club en el que desarrolló la mayor parte de su carrera y en el que contribuyó a modelar una generación de jugadores de primer nivel. Algunos de ellos estarán en la trinchera contraria. Sobresale el cierre internacional Ricardo Mayor, que maduró en las dos últimas campañas en las filas del Córdoba como cedido y ahora es pieza clave para el técnico Javi Rodríguez, que llegó este verano desde el Industrias Santa Coloma para abrir una nueva etapa en lugar de un referente como Diego Giustozzi. Talento y talante Después de ver frenada su racha y encajar algún resultado doloroso en fondo y forma, el Córdoba se ha juramentado para lograr la primera victoria ante ElPozo, un equipo al que nunca derrotaron en Primera División en Vista Alegre. "Como bien reza el cartel, lo primero para ganar es creer que somos capaces. Los jugadores tienen que salir con ese pensamiento, saber que tienen esa capacidad para hacerse merecedores de ganar el partido", ha indicado Josan. El pontanés exhibió su versión más autocrítica para recuperar el pulso competitivo. "Vamos a volver a los factores de rendimiento. Tenemos que mejorar mucho, lo sabemos, somos conscientes de los errores que hemos cometido en partidos pasados, en los que nos faltó contundencia en varias fases del juego", admitió. La inspiración goleadora de Saura Uno de los grandes asideros del Córdoba para opositar al triunfo ante ElPozo está en la inspiración de Alberto Saura, un jugador de relevancia capital en la faceta ofensiva. El pívot murciano lleva la 13 goles marcados y encabeza el ranking de artilleros de Primera División, por delante de los brasileños Batería (Viña Albali Valdepeñas) y Lucao (Jimbee Cartagena), con 12. La productividad en ataque no está siendo un problema para los cordobesistas, que encuentran su mayor escollo a la hora de compensar con los tantos recibidos. Llevan 48 en 13 partidos, muchísimos de ellos evitables. La concentración máxima será, en esta oportunidad, más determinante que nunca frente a un rival murciano que cuenta con finalizadores de primera línea, como Gadeia, Rafa Santos, Taffy o Marcel. "Tenemos nuestros números y queremos tener nuestro billetito de lotería que nos pueda dar el premio al final de los cuarenta minutos", subraya Josan González, que seguirá sin poder contar con el brasileño Pulinho, en su país. La plaza en la convocatoria será ocupada por el internacional sub-19 cordobés Álex Bernal, que está sobresaliendo en el filial de Segunda B y que ya se estrenó con minutos en el primer equipo. En busca de ambiente El club cordobesista, que el pasado fin de semana cumplió con el disputado en Tudela ante el Ribera Navarra sus 100 partidos en la Primera División, espera poder festejar el primero de la segunda centena con un triunfo ante ElPozo, al que ya derrotó el curso pasado en el Palacio de Deportes de Murcia por 0-2. Fue la primera vez que lo hacía. En casa, hasta ahora, solamente encajó derrotas: 3-5 en la 19-20, 1-2 en la 20-21 y 1-4 en la 21-22. Para garantizar una buena afluencia de seguidores, la entidad que preside José García Román ha preparado una promoción especial con entrada a precio único de 5 euros, con los abonados teniendo acceso gratuito a la instalación. El Córdoba Futsal busca calor en Vista Alegre ante ElPozo La principal pretensión de los locales es repetir una actuación como la protagonizada ante el Movistar Inter, al que lograron derrotar por 3-2 en lo que fue el primer triunfo cordobesista ante el laureado club de Torrejón de Ardoz. ElPozo no anda fino como visitante: ha encadenado tres reveses en sus salidas más recientes. Cayó ante el Betis (7-4), el Jimbee Cartagena (2-1) y el Movistar Inter (2-1). Sin embargo, en su hogar está formidable y suma un total de 20 puntos. Si gana en Córdoba sellará el billete para la Copa de España. Toda la jornada de este viernes será con horario unificado, así cómo la próxima (miércoles, 20.30).