El Cazador Jr. sale a escena en Córdoba: boxeo en blanco y verde

El momento ha llegado. En Córdoba, su tierra y la de su padre, del que ha heredado un gen competitivo brutal y un apodo, El Cazador, con el que está firmando una trayectoria fulgurante en el ámbito profesional. José Luis Navarro Jr. pelea (sábado, 20.00 horas, Gimnasio El Cazador Boxing Club, Polígono de Chinales) ante el francés Mathieu Gomes en el que será el estreno en casa. La sangre le hierve, aunque mantiene la cabeza fría y los puños prestos para realizar su misión. "Este año queremos quedar campeones de España sí o sí, como sea", afirmó a este periódico en enero, cuando aprovechaba el parón navideño para a intensificar su preparación en el gimnasio que regenta su padre. Su ética laboral, con apenas 22 años, es encomiable. Busca la perfección y, de momento, ha encontrado el camino.

El Cazador Jr. ha encontrado en su emergente carrera apoyos fundamentales. Uno es su padre, un icono del deporte cordobés en los años 90. Entre 1993 y 1997 se labró un expediente brillante, en el que se incluyen títulos de campeón de España (93) welter, del Mundo Hispano en peso medio ligero (94) y de Europa welter, en una legendaria velada en Córdoba una semana antes de la Navidad de 1994 ante el británico Delroy Brian. Estuvo dos años invicto como profesional hasta que cayó en Levallois ante el francés Valery Kayumba en una pelea por el cinturón continental en 1995. Enlazó 19 triunfos. Su hijo aspira a emularle. De momento, ha encadenado seis peleas resueltas con KO y va a por la séptima. En su hogar. En el nombre del padre.

Un apoyo crucial

Su otro bastión, determinante, es Ricardo Sánchez Atocha, una figura referencial en el boxeo español. A través de la promotora Rimer Box tuteló a El Cazador en su momento -como también a otros nombres como Poli Díaz o Miguel Castillejo- y ahora apadrina al joven talento cordobés. La conexión es fuerte. "Hasta el punto de que solo confío en él. Es el que me sacó de mi casa y siempre estaré a su lado. Además, enorgullecen las palabras que me dedica después de cada combate", admite Navarro Jr., que prepara con una dedicación absoluta un combate con un significado especial. Se lo plantea como un desafío ineludible para escalar hacia el escenario anhelado: salir al Palacio de Deportes con un título en disputa es su obsesión. Y ahí no faltará -como tampoco en Chinales, obviamente- la escenificación de su sentimiento hacia el Córdoba CF. Que no es, ni por asomo, una cuestión de marketing sino la expresión de un amor incondicional, heredado por la sangre familiar.

Su padre empezó en el mundo del fútbol, pero una lesión le hizo variar los planes para meterse en el boxeo. Siempre salió al ring enfundado en una camiseta del Córdoba CF. El que sí la lució como futbolista profesional -y también como entrenador posteriormente- fue Rafa Navarro, su hermano, uno de los nombres que mejores recuerdos traen al imaginario cordobesista. José Luis Navarro Jr. también le dio patadas al balón de niño, pero su vocación le inclinó hacia el ring. Ahí, en la soledad del boxeador, encontró su esencia. "Que entrene y no deje de hacerlo, eso siempre me lo ha dicho mi padre. Lo mejor es que lo haga más que nadie porque así no te podrán ganar", dice. Metódico, disciplinado y sobrado de amor propio, El Cazador, cuenta las horas para una de las noches que marcarán su vida.

El respaldo popular

La velada, cuyas entradas ya están a la venta al precio de 25 euros en la misma sede de la competición, contará con seis peleas previas de rango amateur antes de dar paso al combate estelar. El rival del cordobés, el galo Mathieu Gomes, tiene 36 años y un palmarés profesional con cinco victorias y dos derrotas. El Cazador se ha preparado a fondo para no dejar pasar la oportunidad de mejorar un palmarés intachable.

Su último triunfo lo logró en Alemania, a donde se desplazó para enfrentarse al campeón del país teutón en una velada en Wuppertal. Su adversario, Dimitar Tilev, presentaba un expediente inmaculado, con 15 victorias consecutivas y ocho de ellas por KO. El cordobés no le dio opción. Tumbó a Tilev en el segundo asalto.

El triunfo supuso el sexto consecutivo, todos ellos por KO. Hasta su debut internacional, Navarro había disputado todos sus combates en suelo español. El malí Youssouf Kone, el nicaragüense Santos Medrano, el húngaro Janos Lakatos, el ruso Elan Bairamov y el canario Cristian 'La Roca' Felipe cayeron sucesivamente ante el cordobés, que está en el escaparate del peso supermedio para postularse como candidato a títulos. En Córdoba, ante su gente, irá a por el siete de siete.

"Vamos a tirar y tirar hasta que se caiga", ha declarado El Cazador, que aspira a que una victoria en Córdoba le abra las puertas a pelear próximamente por el título de campeón de España supermedio, que probablemente deje vacante el madrileño Damián Biacho. "A ver quién quiere hacer el campeonato de España contra mí. Espero que no sea un problema", ha afirmado. La expectación ha ido creciendo durante la semana y los organizadores esperan cubrir las 400 localidades disponibles para presenciar en directo al primer combate de la esperanza del pugilismo profesional en Córdoba.