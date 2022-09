El Deportivo Córdoba, listo para arrancar en Vista Alegre

El Deportivo Córdoba inicia este sábado a partir de las 18.30 una nueva campaña liguera, la séptima consecutiva en Segunda División, y lo hará recibiendo en el Palacio de Deportes Vista Alegre al Xaloc Alacant, rival ante el que tratará de sumar sus tres primeros puntos del campeonato y dejar en el olvido el doble traspiés sufrido tanto en la Copa de Andalucía como en la Copa de la Reina.

Sobre lo sucedido en este último torneo, donde el conjunto cajista cayó frente al Salesianos de Puertollano (1-2), el técnico Juanma Cubero reconoce que "me pareció un gran rival y disputamos lo que para mí fue un buen partido, muy táctico, con pocas ocasiones y que se iba a decidir por pequeños detalles, como así fue".

En cualquier caso, la valoración global de la preparación previa al inicio de la liga sigue siendo positiva a ojos del entrenador califal, porque "sigo diciendo que el equipo irá de menos a más y se irán viendo cosas que esperamos". "Sabemos que en las pretemporadas, por mucho que golees o pierdas muchos partidos, al final lo que vale son los puntos de la liga; y en ese aspecto sé que los pequeños defectos que va teniendo el equipo se van a ir corrigiendo", subraya el técnico.

La Liga es el objetivo

En cuando al trabajo de la semana, Juanma Cubero asegura que ha ido "muy bien y con la fuerza de pensar en la liga, que realmente es nuestro objetivo". "Comenzamos con un partido en casa, donde nos hemos propuesto para este año ser un poco más fuertes ante nuestra gente, que hagamos de Vista Alegre un fortín, y a partir de ahí vayamos avanzando durante la temporada con puntos en casa que, sumados a las victorias que podamos conseguir fuera, serían muy importantes", expone.

El cuadro deportivista alzará el telón del campeonato ante un Xaloc al que ya derrotó en el doble enfrentamiento de la pasada campaña con sendos triunfos por la mínima (0-1 y 4-3), y al que Cubero define como "un equipo que, pese a que ocupó la zona media-baja de la tabla la temporada pasada, no me disgustó su juego". "No conocemos si han sufrido bajas importantes ni tampoco cómo se han reforzado; por tanto, tenemos que respetar al máximo al rival que tendremos enfrente, darlo todo y después ya dirá el resultado si hemos hecho bien las cosas o no", zanja.