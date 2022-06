Un viaje caótico impide a Fátima Gálvez participar en los Juegos del Mediterráneo

Fátima Gálvez, campeona olímpica en Tokio en la especialidad de tiro al plato, no participará finalmente en los Juegos del Mediterráneo, que se están celebrando desde el pasado día 25 y hasta el 4 de julio en Orán (Argelia). El motivo resulta de lo más singular. El personal de seguridad del vuelo regular que habían contratado en el aeropuerto de Lisboa no permitió que la deportista subiera al avión su escopeta, con la que compite en los torneos oficiales. El resto de la expedición de la selección española había viajado a Argelia el día 26, pero Gálvez y varios técnicos lo tuvieron que hacer en fecha posterior debido a que afrontaron el Campeonato de España. Y les resultó imposible.

"Cuando hemos llegado a Lisboa hemos tenido un problema con el personal que lleva la seguridad del avión para poder introducir el arma. Nos imposibilitó la subida al aparato, con lo cual perdimos el vuelo a Argelia", explicó la baenense a este periódico. "Hay que sumarle que llevamos 24 horas para poder salir y tanto el entrenador como todo el equipo, dada la dificultad, hemos decidido no participar en los Juegos del Mediterráneo", ha confirmado la campeona.

La única opción que pudieron encontrar no les permitía participar en unas mínimas condiciones. "Teníamos una opción de único vuelo el día 1 y llegábamos a la villa sin maletas, sin poder hacer ni un entrenamiento oficial antes de competir, por lo que decidimos no ir", recalca Gálvez, quien además no se encuentra en las mejores condiciones físicas debido a la penosidad de estos episodios. "He pillado frío en el trayecto y voy con anginas y mal cuerpo", confiesa.

La campeona afrontaba una presencia en Argelia que significaba la cuarta de su carrera en este evento, pues ya compitió en 2009 en Pescara (Italia), en 2013 en Mersin (Turquía) y en 2018 en Tarragona. Fátima Gálvez buscaba en Argelia su tercera medalla en los Juegos del Mediterráneo, pues sumó sendas platas en 2013 y 2018, siempre en la prueba individual de foso olímpico de tiro al plato. Sin embargo, las dificultades del desplazamiento no harán posible que aumente su palmarés en este torneo internacional.