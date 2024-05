Córdoba CF-Atlético Sanluqueño: el partido en cinco claves

Por sensaciones, momento y necesidad, el pulso de este sábado entre el Córdoba CF y el Atlético Sanluqueño en El Arcángel (20.00 horas, FET TV) será uno de esos que, sobre el papel, si bien no revestían una trascendía especial más allá de la de otro cualquier compromiso -casi máxima, al igual que el resto de envites de un tramo final liguero-, la circunstancias han acabado elevando su importancia a lo más alto. Tres jornadas por delante, casi todo abierto y la firme ambición de reponerse del mazazo ante el Recreativo Granada asegurando la segunda plaza comprenden los pasos en la hoja de ruta de los de Iván Ania. No mucho más de ese itinerario se plantea durante estas fechas en clave blanquiverde, con un rival necesitado -que no apurado- al frente y más de un aliciente en liza para la penúltima cita casera del curso regular, a la que no le faltará de nada.

El segundo puesto, el gran objetivo

Conforme a la lógica, una vez descartada totalmente -y de forma matemática- la opción de mantener abierta la lucha por el ascenso directo, propiedad del Castellón, que participará en la categoría de plata durante el próximo curso y ya se ha adjudicado el título de campeón del Grupo 2 de Primera RFEF a falta de nueve puntos por disputarse, la parrilla de objetivos todavía abiertos para el Córdoba CF se ha reducido a la mínima, concretamente a uno bien encaminado: echar el lazo a la segunda plaza. Certificarse como cabeza de serie en las futuras eliminatorias por la promoción, en esa línea, supondría una posición más que ventajosa para los califas, contando con avales como el factor campo -vuelta en El Arcángel- y, en caso de ser necesario, valiendo el empate en el global tras cada ronda disputada.

Durante la jornada que se avecina, precisamente, queda abierta tanto la posibilidad de convertir dicho propósito en virtual, incluso matemático. El colchón de los de Iván Ania respecto al tercer clasificado se mantiene en unos manejables seis puntos de distancia, que separan del Ibiza, mientras que respecto al cuarto, el Málaga, la renta asciende a siete. De producirse un triunfo blanquiverde este sábado ante el Sanluqueño, unido a una no victoria pitiusa, el segundo puesto sería definitivo. Puntuar y que ninguno de los dos perseguidores lo hiciera, igualmente, llevaría al mismo fin, así como un potencial triunfo de los tres candidatos, que dejaría el segundo escalón del podio atado virtualmente para los cordobesistas.

De sumar de tres esta jornada, además, independientemente de resultados externos, el Córdoba CF conseguiría privar de la pugna al Málaga, frente al que también reserva la baza del golaverage particular. Más intrincado es el asunto con los ibicencos, no obstante, que momentáneamente cuentan con el balance goleador a su favor -se llevaron el cruce de la primera vuelta- y serán el rival de la ocasión en la penúltima cita liguera.

Germán Crespo, ex técnico del Córdoba CF, anima a Diarra tras la derrota en el Nuevo Los Cármenes. / Francisco fernández

Reflotar los ánimos

Otro de los grandes frentes abiertos, crucial, residirá en la parcela moral y cómo y qué tipo de Córdoba CF sale a competir este sábado frente al combinado de Sanlúcar de Barrameda. A buen seguro, buscarán lamerse las heridas los pupilos de Iván Ania tras sufrir su mayor derrota de la temporada durante la pasada visita al Nuevo Los Cármenes (3-0), con la que se cerró una fase de pleno apogeo y sensaciones después de tumbar al Málaga y asaltar el Antonio Solana del Intercity. Más allá del lógico adiós al liderato, de este modo, la merma psicológica blanquiverde podría ser considerable dado el actual momento de la temporada, máxime con el playoff en un horizonte más que próximo y la obligación de retensar los ánimos para llegar a la fase más determinante del curso en estado óptimo.

Ese será el gran test personal del preparador asturiano, al que le toca motivar a un grupo ambicioso aunque lícitamente tocado. Más allá de lo emocional, la derrota ante el filial nazarí tuvo un saldo amplísimo: se cerró una racha de seis meses de imbatibilidad a domicilio, se perdió el cartel de ser el mejor visitante de la categoría, al igual que se dimitió en la lucha -que ya flojeaba, o al menos en cuanto a números- por el primer puesto.

Un rival con deberes

Lo de enfrente será un Atlético Sanluqueño con tareas sobre la mesa en su llegada a El Arcángel, aunque no excesivamente apurado. El bloque gaditano parte como decimocuarto en la jornada, con seis puntos de ventaja respecto a la decimosexta posición, primera que delimita el descenso, y con tan solo nueve por disputarse todavía en liza. No ha conseguido hacerse con la permanencia de forma definitiva hasta el momento, aunque un triunfo en tierras cordobesas colaboraría en dicho propósito. También goza del golaverage individual respecto al Linares Deportivo, equipo más próximo a la salvación en la quema, por lo que incluso puntuar podría acabar acarreando su estancia matemática en Primera Federación.

El calendario que le resta tampoco es el más propicio. La primera parada del mismo converge con la penúltima prueba casera para los ribereños, mientras que el siguiente pulso en su programa será en el Estadio El Palmar ante un San Fernando que, en el caso de no descender este fin de semana -se mide al Málaga- llegaría totalmente obligado. La despedida podría tener sus matices, ante un Castellón ascendido, sin nada relativamente en juego, aunque con fiesta pendiente en Castalia ante la afición orellut.

Lance del choque entre el Atlético Sanluqueño y el Córdoba CF de la primera vuelta. / LOF

Con un ojo en Casas

Seguirá siendo una buena nueva mirar hacia la enfermería y no contar prácticamente con ninguna pieza entre algodones, más allá de la lógica cautela en torno a la situación de Antonio Casas -mermado tras un golpe sufrido en la visita al club nazarí-, que todavía se presenta como duda en vísperas del encuentro. Salvando dicho caso, de nuevo, Iván Ania podrá disponer del grupo al completo para armar su plan del sábado, inicialmente sin más lesionados ni futbolistas aquejados de molestias, salvo giro de guion, ni tampoco sancionados entre manos, una vez completado el encuentro de castigo de Carlos Albarrán -por acumulación de amonestaciones- durante el reciente choque ante el conjunto dependiente granadino.

Sí tocará prestar especial atención, eso sí, al elenco de protagonistas al borde de la quinta tarjeta amarilla en sus respectivos expedientes. A uno de también sufrir parón obligado se encuentran Kuki Zalazar, Christian Carracedo, Alberto Toril y Carlos Marín, cuatro piezas capitales en el entramado blanquiverde que podrían perderse la visita al Municipal de Can Misses ante el Ibiza durante la última salida del curso.

Posibles cambios en el once

El impacto del duro revés ante el Recreativo Granada podría suponer más de una permuta en el último once titular. Iván Ania introdujo cuatro cambios en su apuesta para hacer frente al filial rojiblanco, aunque el resultado fue tan inesperado como legítimo, si bien no precisamente propiciado por la entrada de nuevos recursos a escena. Sí se apreció falta de mordiente, al igual que un mediocampo desestabilizado sin la aportación de Diarra -alzado como insustituible- y una defensa que, más allá de la entrada de Iván Rodríguez en el cambio de cromos con Carlos Albarrán, no acabó de encontrarse cómoda en todo el pleito, principalmente tras el descanso.

Todo apunta, por tanto, a que la alineación de inicio que salga a competir el próximo sábado sufrirá alguna que otra alteración. Antonio Casas deja meridianamente abierto el retorno a la titularidad de Alberto Toril, mientras que Diarra, que volverá, al igual que Adilson Mendes, se esperan de regreso al sistema califa para darle ese empuje característico. Podría ser también un escenario propicio para el ingreso de Kike Márquez en la mediapunta, natural de Sanlúcar de Barrameda y estimulado ante el equipo de su tierra, frente al que ya dejó buenas sensaciones en la ida.

Kike Márquez conduce el esférico durante el pasado choque en Granada. / Francisco fernández

