Cada racha tiene su principio y final, incluso para el Ciudad de Lucena de Dimas Carrasco. Los lucentinos se marchan de vacío de su expedición a suelo gaditano, tras firmar un mal partido ante el Rota en el que los locales supieron defenderse del ímpetu cordobés y adelantarse en los últimos minutos con un tanto en propia de Antonio (1-0).

La igualdad fue palpable desde inicio. A los quince de juego todavía no se habían notificado acercamientos a ninguna de las dos áreas. Los locales saltaron con la premisa de no dejarse intimidar por el cuadro lucentino. Tampoco se dispuso de verdadero peligro durante la media hora siguiente, por lo que el saldo al término de la primera parte no era otro que el empate inaugural. Ni las ocasiones ni la intensidad fueron realmente protagonistas.

Durante la segunda mitad sí se advirtió mejoría en los celestes. El Ciudad de Lucena continuó creciendo y a punto estuvo de sorprender por medio de un buen disparo de Mario Ruíz, que dejó para la estadística una de las pocas ocasiones en el partido. Aunque el paso de los minutos trajo de vuelta nuevos momentos de ausencia. Ninguno de los dos equipos pareció realmente dispuesto a hacer algo para mover el resultado, pero fueron finalmente los locales los que tuvieron la última palabra y encontraron el premio del gol a merced de un desajuste que terminó con Antonio Fernández mandando el balón a sus propias mallas para poner el 1-0 sobre la bocina.

Con este resultado, los lucentinos cierran su capítulo de cuatro triunfos consecutivos y afrontan ya su partido de la próxima jornada ante el Antoniano, esta vez en el Estadio Ciudad de Lucena.

Ficha técnica:

1 - CD Rota: Manu López, Ezequiel, Pablo Cortijo, Tete, Guille Campos, Maqueda, Alberto Heredia, Orihuela, Jesús Parada, Ramón e Ismael Zeballos.

0 - Ciudad de Lucena: Jesús Navajas, Marcos Pérez, Chucky, Rafa Manosalva, Antonio, Joao Paulo, Carlos García (Armengol, 69’), Nacho Fernández (Miguel Espinar, min. 69’), Mario Ruíz (Iván Henares, min. 55’), Zequi Díaz (Nacho Lerech, min 83’) y Javi Forján.

Gol: 1-0 (min. 87’) Antonio Fernández (pp).

Árbitro: Javier Peralta Ballesteros, del colegio sevillano. Amonestó con amarilla a los visitantes Javi Forján y Joao Paulo.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de liga del Grupo X de Tercera RFEF, disputado en el Municipal Navarro Flores (Rota, Cádiz).