Partido frío, tanto por la temperatura como por el ambiente y el juego. Deportivamente hablando el Pozoblanco sacó tres puntos vitales en un partido en el que terminó pidiendo la hora. En la última jugada Sillero hizo un paradón a Zifu que pudo igualar la contienda. Sin embargo, fue el Pozoblanco el que más tuvo el balón y el que jugó en campo rival aunque sin mucha profundidad.

La primera ocasión la tuvo en una llegada de Samu, quien no pudo enganchar el balón en boca de gol. Instantes después, el Tomares estrellaría el balón en el larguero en una falta que botaría Guille. No sería la única de los sevillanos. Álex Bufón encontró en el segundo palo a su hermano, Sergio, que no acertó a batir a Sillero. Luego llegaría la ocasión de Fran Gómez que hizo lucirse al meta Álex Carmona. Con empate a cero se llegó al descanso y todo estaba por resolver.

El Pozoblanco empieza a apretar

El Pozoblanco apretó de inicio en la segunda mitad. A los siete minutos, Carlos Moreno cayó en el área. Penalti que transformó Diego Gámiz y que supuso la victoria de los pozoalbenses. Tras el tanto estiró líneas el Tomares que, poco a poco, fue metiendo al Pozoblanco en su área. Sin mucho peligro pues las jugadas no las terminaba. El encuentro entró en una dinámica muy aburrida para el aficionado. No había nada que destacar.

Zara pudo sentenciar el duelo en un cabezazo que se marchó por encima del travesaño. El Tomares tuvo una falta que desaprovechó Fraile y luego la última jugada de Zifu que le sacó Sillero. Terminó el duelo con la alegría del Pozoblanco de sacar tres puntos y salir del descenso, aunque el partido dejó muchas interrogantes en el juego local. El Tomares fue uno de los equipos más flojos que pasó por el Municipal.

Ficha técnica

1 -CD Pozoblanco: Sillero, Lara, Samu, Manu Moya, Ángel, Carlos Moreno (León, m. 88), Valentín, David García (Puyi, m. 58), Diego Gámiz (Agus, m. 88), Tomy (Zara, m. 66) y Fran Gómez (Jaime m. 66).

0 -Tomares: Álex Carmona, Juan Delgado, Sergio Buzón, Apolinar, Álex Buzón (Dani García, m. 6o), Guille Solís, David García (Pepe Castillejo, m. 55), Zifu, Rufo, Sergio López y Amaya (Carlos Fraile, m. 55).

Árbitro: Fernández Rodríguez, de Granada. Amonestó al jugador visitante Guille.

Gol: 1-0, m. 52: Diego Gámiz, de penalti.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de liga del grupo 10 de Tercera Federación disputado en el Municipal de Pozoblanco ante 200 espectadores en una tarde muy fría.