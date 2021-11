El Salerm Cosmetics Puente Genil FC enlazó su tercera jornada consecutiva sin conocer la derrota, aunque el 0-0 que reinó en Manuel Polinario ante la AD Ceuta FC B no contentó a los locales. El plantel de Juanmi Puentenueva ofreció un juego atrevido con el que no batió a unos adversarios bien pertrechados atrás. De esa manera quedarán en el undécimo puesto dentro del grupo 10 de la Tercera RFEF con 14 puntos -mismo registro que el Conil CF y el Sevilla FC C-.

De menos a más y sin fortuna

La actividad presentó a dos escuadras niveladas en el comienzo del duelo. El guardameta Cristian Agredano, nada más alcanzar el minuto 7, volvió a demostrar su buen estado de forma impidiendo la avanzada africana. A partir de dicho instante apretaron los rojinegros aunque sin generar excesivo peligro, algo que quedó de manifiesto en un tiro de Mario Sánchez que despejó la zaga rival. Los jóvenes de Miguel Ángel Berlanga, a renglón seguido, aparecieron nuevamente por el ataque en un chut de Taufek sin consecuencias para el portero.

No obstante, el Puente Genil encontró el perfil adecuado para avasallar a los caballas en los últimos momentos de la primera mitad. Popi, uno de los hombres más relevantes en la zona ofensiva pontana, rozó el 1-0 en varias acometidas -la defensa sacó bajo palos una de ellas y la otra fue solventada por el meta Gato Romero-. Carlos Cuenca, el autor del tanto que dio la victoria en Utrera, gozó de la ocasión final antes de marcharse hacia los vestuarios, pero su lanzamiento de falta no halló la puerta rival.

Una igualada que sabe a poco

La escuadra cordobesa, bajo la influencia de su buen término del primer tiempo, salió a por el 1-0 desde el pitido inicial. Amin, otro de los jugadores con responsabilidad arriba para Puentenueva, sumó una acción más al repertorio de los anfitriones mediante un remate cruzado en el 50. El míster, a continuación, decidió apostar por Joaquín y Félix Chénkam en lugar de Yona y Popi. El empuje no cesó, como pudo verse en un remate de Pedro Morillo atajado por Romero. Pese a ello, las tablas no se rompían ante la desesperación de la hinchada.

Adri Tellado y Alberto Ramos también aportaron desde el banquillo en pos de consumar la victoria. El cronómetro, mientras tanto, avanzaba de forma rápida sin el deseado desenlace. Muy cerca estuvo Félix, en el 84, pero su chut se perdió alejado. Así pues, nadie evitó el definitivo reparto de puntos.

El derbi frente al CD Ciudad de Lucena, en tierras aracelitanas, espera para la siguiente jornada liguera. El encuentro, complejo contra uno de los mejores clubs del grupo, podría suponer un antes y un después en el recorrido clasificatorio del Puente Genil.

Ficha técnica:

0 -Puente Genil: Cristian Agredano, Pedro Morillo, Núñez, Mario Sánchez, Cubero, Yona (Joaquín, 58'), Germán Rodríguez (Alberto Ramos, 76'), Salva Vegas (Ekedo, 87'), Carlos Cuenca, Amin (Adri Tellado, 76') y Popi (Félix Chenkam, 58').

0 -Ceuta B: Gato Romero, Nacho, Ayoub, Ezequiel, Taufek, Polaco, Jarrobi (Yiyo, 58'), Sufian (Adil, 67'), Haron (Ismael, 46'), Mustafá (Prieto, 80') y Breñé.

Árbitro: Manuel Vázquez Tovar (colegio malagueño). Amonestó con cartulina amarilla a Salva Vegas y Núñez en los locales y a Ayoub, Haron, Polaco y Miguel Ángel Berlanga en los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada en el grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en el Municipal Manuel Polinario.