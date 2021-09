Con los pies en el suelo aunque sin descartar ningún horizonte. Los jugadores del Córdoba Futsal Caio César y Ricardo Mayor reflejan su ilusión ante la próxima temporada que se avecina en la Primera División. Tanto el brasileño como el español, en la firma del acuerdo con el centro comercial El Arcángel, aseguraron que la plantilla mejoró con respecto a la campaña anterior y que, siempre partiendo desde la permanencia, el equipo puede ir a más.

Caio César: "Es el mejor sitio"

Caio César, quien renovó su compromiso contractual cuando nadie lo esperaba, reconoció que tuvo "muy buenas sensaciones" al arribar desde su país natal. "He llegado un poco tarde, con tres semanas, y había muchos jugadores lesionados y Shimizu con la selección de Japón. Eso hizo que al principio fuera complicado, pero con las sensaciones de los entrenamientos y los primeros partidos seguro que este año vamos a lograr muchas cosas buenas y eso es lo que deseamos", argumentó.

El cierre sudamericano reconoció que tenía "otros planes para mí y mi carrera", aunque al final habló "con el presidente y Josan González", una circunstancia que aumentó su "motivación e ilusión por lo que estaban haciendo". De hecho, expuso que "el fichaje de Miguelín y las renovaciones de compañeros del año pasado me hicieron pensar y estoy seguro y muy convencido de que es el mejor sitio para continuar mi carrera".

En la plantilla se encontrará, además de con Lucas Perin, a Álex Viana -otro de los refuerzos firmados. "Es joven y también tiene lo que nos hacía falta, es agresivo y cada día está demostrando que tiene cualidades para estar aquí y seguro que nos dará mucho". Así pues, en el cómputo global del vestuario, las miras podrían situarse en un peldaño superior a la salvación. "Vamos poco a poco, hay que trabajar despacio y haciendo nuestras cosas para ver lo que podemos lograr". Eso sí, declaró que quiere estar aquí "para jugar un play off o una Copa" y no pensar "siempre en el descenso o en solo quedarnos en Primera División". El Córdoba Futsal posee "una plantilla muy buena y al 100% tenemos que buscar siempre lo mejor".

Ricardo Mayor: "Tenemos ganas de empezar"

El murciano, al igual que su compañero, aseveró que "a nivel grupal estamos bien pese a las lesiones". Consideró que hicieron "una buena pretemporada" y que todos tienen "ganas de empezar la Liga, que eso es lo que nos gusta". El próximo sábado, ante el Manzanares FS, será otra prueba "para seguir entrenando lo que pondremos en el campeonato y para tener buenas sensaciones". La llegada de los últimos jugadores que faltaban -véase los brasileños o el japonés Shimizu- los consideró como "fichajes" de cara a la parte final de la preparación.

El principal objetivo, una vez estén todos a disposición de Josan González, no será otro que "la permanencia". No obstante, el también cierre dispuso que "el equipo ha mejorado y si podemos mirar hacia arriba lo vamos a intentar". No será sencillo porque habrá "clubs que te lo pondrán muy difícil y será complicado desde el principio". Por ello, pidió ir "paso a paso, conseguir la permanencia y si se puede mirar para arriba, lo haremos", recalcó.

En lo referido a la ampliación al 80% del aforo, Ricardo recordó que "el año pasado empezamos la competición sin aforo y se notaba". Es más, al empezar a entrar la hinchada era "un apoyo que dentro de la pista se reflejaba mucho", por lo que "si pueden entrar 2.000 o 2.500 personas seguro que nos dará mucha fuerza". La misma que espera imprimir a su día a día para "seguir mejorando como jugador y como persona". Debido a su juventud, al internacional cedido por ElPozo Murcia todavía le queda "mucho margen" y se fija "en los compañeros" para aumentar su nivel.