Una última llamada a la afición ante un curso ilusionante. La firma de un convenio de colaboración y patrocinio con el Centro Comercial El Arcángel sirvió para lanzar un mensaje a los seguidores blanquiverdes por parte de los jefes del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad en el despacho y en la pista. El comienzo de la competición oficial está a la vuelta de la esquina. El conjunto entrenado por Josan González encara los últimos coletazos de una pretemporada exigente. De hecho, su cierre preparatorio se efectuará, a domicilio, frente al Manzanares FS -uno de los clubs ascendidos a la máxima categoría del fútbol sala nacional-. El pontanés, durante el acto de presentación del acuerdo de patrocinio con el centro comercial, pidió un último empujón a la afición tras confirmarse que el 80% de los aficionados podrá acceder al Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. El mismo deseo tuvo el presidente, José García Román, argumentando que "el miedo a no poder entrar" frenó el ímpetu de los abonados.

Una alianza con valores

El máximo responsable cordobesista agradeció, en primer lugar, la predisposición del centro comercial y de su gerente, Rosario Salas, para cerrar un patrocinio englobado en el Proyecto Origen. Bajo el mismo existirá una colaboración por el que el logo del recinto aparecerá en los pantalones de las nuevas equipaciones del club -de marca propia y que verán la luz, salvo sorpresa, en los próximos días-. Además, intentarán que las presentaciones de los nuevos fichajes se efectúen en sus instalaciones, se proceda a firmas de autógrafos, se ofrezcan charlas deportivas y el sorteo de entradas.

"Si complicado es llegar, peor es mantenerse", lamentó un García Román que focalizó su discurso en el respaldo de las empresas locales y, también, de la necesidad imperiosa de contar con los hinchas. "El problema que estamos teniendo con respecto a la masa social, y por la que no se acerca a la de temporadas atrás, se debe al miedo que hay en la gente a no poder entrar", explicó. El aumento al 80% de la capacidad de los recintos cubiertos permitirá que se rocen "los 3.000 espectadores", una circunstancia que garantizará "tener a mucha gente con nosotros". Y es que la afición es "fundamental para llevar al equipo en volandas y se convierte en un jugador más". Hasta ahora, a falta de ese último tirón, el número de socios se sitúa entre los 800 y 900, una cifra que esperan mejorar en octubre.

Las palabras del presidente fueron respaldadas por González. "Ya se pudo ver el sábado ante el Betis, en los momentos difíciles la gente aprieta y ayuda", dijo. El preparador recordó que el curso pasado "cuando había poca gente, los sentíamos como uno más y no es una frase hecha". Porque el equipo, bajo su criterio es "mejor cuando la gente está en la grada porque siempre están animando". Compartió la idea del "miedo" que rondaba entre los aficionados. "Vamos llegando a esa ansiada normalidad, estar cerca de 3.000 personas y que vengan a disfrutar y a ver a estos chavales que se dejarán todo". Agregó que "todos los éxitos del Córdoba Futsal están sostenidos en la afición", por lo que solicitó ese último tirón para alcanzar "esos numeros que esperamos porque realmente nos hace falta".

González y la "atípica" pretemporada vivida

El entrenador blanquiverde, centrándose en la pretemporada, explicó que estaba siendo "la más atípica" de su carrera. "Entre el tema de los lesionados y lo burocrático todavía no hemos podido entrenar con todos". Presumiblemente en Manzanares tendrá al 95% de la plantilla, aunque lo más importante será "llegar bien al día 9, con los máximos efectivos posibles para una temporada muy dura e ilusionante que se nos presenta".

Una baja segura será la de Alberto Saura debido a una fascitis plantar en su pie izquierdo. "Parece que no es nada muy grave, pero igual que con el tema de la pubalgia, no queremos precipitarnos. En pretemporada no es el momento de jugar con futbolistas que tengan molestias, eso ya pasó en los tramos importantes y a la hora de la verdad, si esas molestias son soportables, jugarán con ellas". En la actualidad, lo mejor es que todos estén "al 100%" para la Liga y puedan "participar".

Para acabar, González valoró el papel de Kazuya Shimizu en el Mundial de Lituania con Japón. "Está muy cansado y mañana efectuará su primera sesión con el grupo. Viene de hacer un gran Mundial y tengo la sensación de que será su año y va a explotar en esa faceta de pívot que tanto rendimiento nos dio a nosotros", subrayó.