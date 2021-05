El CD Ciudad de Lucena emprenderá este domingo, a las 20:00 horas, el primer paso para consumar el deseado ascenso hacia la Segunda RFEF. Los celestes, ejerciendo de anfitriones, recibirán a la AD Ceuta FC en una cita donde parten con la vitola de favoritos. Y no es para menos, ya que rozaron la promoción directa hace unas semanas precisamente contra los ceutíes. No obstante, el triunfo del CD San Roque de Lepe ante el Xerez Deportivo FC -el otro club que ya ocupa plaza en la nueva categoría- impidió que así fuera, por lo que la única -y última- vía que les queda es acometer de la mejor manera el play off.

El apoyo de la grada

La ilusión se disparó, como no podía ser de otra manera, en la hinchada celeste. El estadio lucentino vivirá una tarde histórica en la que se espera una gran afluencia de público -en torno a 2.000 espectadores- y un notorio recibimiento a la plantilla. Además de la entrada gratuita para los abonados, la respuesta de los aficionados durante el periodo de venta anticipada de localidades resultó más que significativa. El principal objetivo no es otro que llevar en volandas a los jugadores hasta la finalísima. En la misma, siempre como locales, se medirían al Xerez CD o el Salerm Cosmetics Puente Genil FC, dos rivales de nivel que compartieron aventuras y desventuras en los últimos años dentro del Grupo 10 de Tercera División.

Los de Dimas Carrasco llegan a estas semifinales después de realizar una fase de ascenso con altibajos. El coronavirus lastró la preparación y el desarrollo del calendario competitivo en el vestuario aracelitano. De hecho, no pudieron jugar su primer envite hasta el 18 de abril ante los africanos a domicilio. El esperanzador triunfo por 2-3 no tuvo continuidad a continuación, ya que las tablas frente al Xerez CD (0-0) y las derrotas con el Xerez Deportivo FC (0-1 y 2-0) le complicaron bastante el situarse entre los dos primeros. No obstante, las dos victorias contra los de Esteban Vigo (1-0) y los de José Juan Romero (4-1) propiciaron que concluyeran en la tercera posición al atesorar 50 puntos y un coeficiente de 1,9231.

Ese puesto logrado le daba muchas ventajas para encarar las presentes eliminatorias. La primera de ellas, el pase directo a las semis. Y la segunda, contar con el factor campo a su favor en los duelos a disputar. A lo mencionado hay que añadir que, en caso de empate al final de los 90 minutos y la prórroga, la clasificación sería cordobesa.

📋 𝘾𝙊𝙉𝙑𝙊𝘾𝘼𝙏𝙊𝙍𝙄𝘼| Estos son los jugadores disponibles de Dimas Carrasco para la 𝙨𝙚𝙢𝙞𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙛𝙖𝙨𝙚 𝙙𝙚 𝙖𝙨𝙘𝙚𝙣𝙨𝙤 𝙖 𝟮°𝙍𝙁𝙀𝙁 de mañana frente a la @ADCeuta_FC.



🔵⚪#𝘾𝙞𝙪𝙙𝙖𝙙𝙙𝙚𝙇𝙪𝙘𝙚𝙣𝙖𝘾𝙚𝙪𝙩𝙖 pic.twitter.com/aBbsu6RVDy — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) 29 de mayo de 2021

El Ceuta ya cayó dos veces

El adversario que visitará el recinto de Lucena será una escuadra caballa cuya temporada albergó momentos brillantes y otros más oscuros -también debido a la confección limitada de su plantilla-. Los blanquillos terminaron en el tercer escalón de la tabla su recorrido en el subgrupo A del Grupo 10 de Tercera División con 29 puntos y un coeficiente de 1,611. El optimismo reinó en los del Alfonso Murube -durante las obras se emplearon las instalaciones del José Martínez Pirri- después de derrotar, en la primera jornada de la fase de ascenso, al CD San Roque de Lepe (2-0). Pese a ello, el ritmo bajó considerablemente teniendo como mejores tanteadores las igualadas ante el Salerm Cosmetics Puente Genil FC (0-0 y 1-1). El resto se tradujeron en derrotas tanto en la provincia de Huelva (2-0) como en las contiendas contra el CD Ciudad de Lucena (2-3 y 4-1).

El último puesto firmado les hizo empezar las eliminatorias frente al primero de la fase por el play off, es decir, el CD Utrera de Jesús Galván. Los ceutíes se pusieron con un cómodo 3-0, a falta de media hora para la conclusión, gracias a los goles de Capa, David Hinojosa y Alberto Reina. Sin embargo, los hispalenses reaccionaron y forzaron la prórroga al marcar Ranchero, Trabazo y Rubén Cruz. El empate definitivo otorgó el billete a los africanos por mejor puesto.

Fecha y hora: domingo 30 de mayo a las 20:00 horas.

Estadio: Ciudad de Lucena (Lucena, Córdoba).

Árbitro: Abraham Hernández Maestre (colegio gaditano).

Altas y bajas: Dimas Carrasco no podrá alinear al capitán, Pablo Gallardo, por sanción aunque retorna Adrián Ruiz. José Juan Romero, por su parte, solo tendrá a su disposición a un guardameta de la primera plantilla, Rodin, por las lesiones de Isi Jareño y Maqueda. Recupera a Ismael César tras cumplir sanción.

La clave: El Ciudad de Lucena no debe tener prisa en el desarrollo del encuentro. El potencial ofensivo de los celestes es una baza a favor para sellar el pase a la gran final.