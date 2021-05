Se cuentan las horas ya para la decisiva eliminatoria que va a enfrentar en semifinales del play off de ascenso al CD Ciudad de Lucena y a la AD Ceuta el próximo domingo a las 8 de la tarde en el Estadio Ciudad de Lucena. El premio es un puesto en la final, que en caso de ser favorable para los destinos del conjunto lucentinista, también se disputaría en Lucena, sirviendo a los discípulos de Dimas Carrasco en los dos casos la victoria o el empate para ascender a Segunda RFEF.

La directiva celeste, que preside Jorge Torres Chicano, está contenta con la evolución de la venta anticipada de entradas en el Bar Jardín, toda vez que hasta la tarde del jueves se habían vendido unas 700 entradas al precio de 5 euros en Preferencia y Fondos y 10 euros en tribuna cubierta. Por el contrario, el día del partido las entradas se venderán en las taquillas del estadio a 10 euros en Preferencia y 15 en Tribuna Cubierta.

Como quiera que este año el club dispone de 400 abonados, que entrarán gratis, ya se contabilizan como mínimo 1.100 espectadores, de los que unos 20 animarán al Ceuta.

Lógicamente, el aldabonazo definitivo se espera para el fin de semana y el propio domingo, con lo que no es descabellado, que finalmente se ponga el cartel de no hay billetes, por cuanto, según la normativa vigente por la pandemia del covid, no puede exceder el aforo de 2.000 localidades en estos momentos.

De igual manera, se han vendido más de 500 camisetas conmemorativas del evento al precio de 5 euros, por lo que el color celeste inundará el graderío del Estadio Ciudad de Lucena.

En el terreno deportivo, Dimas Carrasco, técnico del conjunto lucentinista, no va a disponer del capitán Pablo Gallardo, que vio su quinta cartulina amarilla de la temporada ante el conjunto del Ceuta en el último duelo de la segunda fase, pero recupera por el contrario al jugador más regular del campeonato, Adrián Ruiz, que se perdió dicho encuentro por sanción.