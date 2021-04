Correr sin mirar hacia atrás. El Córdoba Futsal Patrimonio tiene su consigna bien fijada. Su motor ya no es el miedo a caer, sino la ilusión por crecer. Después de dos triunfos seguidos, el conjunto blanquiverde persigue el cuarto consecutivo en el Palacio de Deportes Vista Alegre. Habrá público -doscientos aficionados, que agotaron las entradas en cuestión de horas- para alentar a una formación que está despachando un curso más que notable. El Osasuna Magna Xota (sábado, 13.00 horas, Gol TV) será el adversario que se cruce en el camino de los hombres de Josan González, que se sienten fuertes y capaces. La meta es certificar matemáticamente cuanto antes la meta de la permanencia en Primera, que tienen a tiro.

Los locales persiguen su cuarto triunfo consecutivo al calor de su hogar, después de haber doblegado al Peñíscola (2-0), Jimbee Cartagena (5-1) y UMA Antequera (3-0), ante un Osasuna Magna que cuenta con los mismos puntos, 32, pero con un partido más disputado que los cordobeses. Los navarros llegan en una situación complicada, con las bajas de Martil y Fabinho, lesionados, y de Wanderson, sancionado, además de la ausencia de Imanol Arregi, su técnico, por estar confinado.

La situación clasificatoria de ambos equipos es similar, pero se percibe de distinto modo. Los anfitriones están enrachados y con el ánimo arriba por ver cómo los marcadores y las sensaciones van a la par. La suspensión del partido ante el Viña Albali Valdepeñas por positivos en covid en el cuadro manchego alteró la planificación, pero no erosionó el talante de un Córdoba Futsal que está dando la talla en el momento preciso. En el Osasuna Magna, en cambio, entraron en una dinámica desgraciada, con cuatro derrotas en los cinco últimos partidos -ante rivales de talla como Barça, Palma, Cartagena y ElPozo- y el puesto de play out como una amenaza cierta. Los navarros acuden a Vista Alegre con la sensación de estar ante una final.

El entrenador cordobés, Josan González, no quiere despistes y recalca que el equipo navarro "es muy agresivo, con un juego muy dinámico, con futbolistas muy verticales...". Para el preparador cordobesista, cuya renovación hasta 2023 se oficializó esta semana, será clave abordar el choque con un plan claro. "Tenemos que insistir mucho en no ir a ganar de cualquier manera", subraya Josan, que ha instado a su equipo a "construir todo de nuevo en cada partido", ya que "lo que se hizo en el anterior no sirve ahora de nada".

El Córdoba Futsal no podrá contar con David Sánchez Boyos, que no se ha recuperado del esguince de tobillo que sufrió durante el calentamiento del partido disputado en Zaragoza. Josan González dispone del resto del plantel al completo.

Un recuerdo especial

El Osasuna Magna ocupa un sitio en la historia del Córdoba Futsal, que disputó su primer partido en Primera División ante la escuadra navarra en Vista Alegre, un viernes 13 de septiembre de 2019. En plena efervescencia, el equipo blanquiverde se estrenó ante una grada repleta y venció por 1-0. Anotó el capitán Manu Leal el tanto del triunfo de un Córdoba al que dirigía Miguel Ángel Martínez Maca.

Manu Leal compartió equipo entonces con César Velasco, que ahora vuelve a su tierra como pieza clave en el Osasuna Magna, que le fichó el pasado verano después de la brillante irrupción del egabrense en la máxima categoría. En el bando local, el gaditano Jesulito se medirá al equipo en el que ha pasado su mayor periodo deportivo y vital: estuvo ocho años en Pamplona. "Son una familia", ha dicho el ala cordobesista en las vísperas, confesando su cariño a una entidad en la que logró madurez y éxitos.

No habrá, sin embargo, espacio para el sentimentalismo cuando el balón empiece a moverse en la cancha después del pitido inicial de los árbitros. El Córdoba pretende seguir creciendo y dando solidez a su proyecto, fabulando con un futuro próximo en el que las gradas del Palacio de Deportes Vista Alegre vuelvan a su ambiente de fiesta habitual.