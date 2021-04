El encuentro entre el Córdoba Futsal Patrimonio y el Xota Osasuna Magna (sábado, 13.00 horas) tendrá un protagonista especial. A Jesulito, uno de los pilares del conjunto blanquiverde, le asaltan los recuerdos cada vez que se cruza con el equipo navarro, en el que fue una referencia durante ocho años: dejó huella y alcanzó la internacionalidad absoluta.

"Hablar de Pamplona y del Xota es para mí un poquito especial, ya que uno de mis niños nació allí y el otro casi. Hemos estado muchos años allí y somos como una familia, aunque quedan poquillos de mi tiempo", explica el gaditano, que a sus 31 años regresó a España desde el Nápoles el pasado verano para enrolarse en el proyecto de un Córdoba Futsal en el que se ha acoplado a la perfección y en el que seguirá una temporada más. Aunque ahora no piensa en eso, sino en resolver lo antes posible el curso y sellar el objetivo: la permanencia.

El ala gaditano declara su satisfacción por el nivel en los últimos partidos y, especialmente, tras la última victoria en la cancha del Emotion Zaragoza (1-2). "Nos merecíamos ya tener un tiempo tranquilo, después de toda la temporada sufriendo", dice Jesulito, que valora el que elgrupo lleve "unos partidos siendo muy serios, compitiendo bien y siendo certeros de cara a la portería, que es lo que nos está dando los puntos"

El Córdoba Futsal volverá a Vista Alegre, con 200 espectadores en las gradas, y la meta es batir a un Osasuna al que los aficionados recordarán como el primer rival que tuvo el club en su estreno en Primera División. Aquel día se registró una victoria por 1-0 con tanto firmado por Manu Leal. Con el paso del tiempo, ambas formaciones han cambiado bastante su fisonomía. En el Xota milita el egabrense César Velasco, que regresará al que fue su hogar.

Igualados en la tabla

No habrá, sin embargo, espacio para dejarse llevar por el sentimentalismo. El Osasuna está solo un punto por encima del Córdoba en la tabla, y ambos tienen el plan de elevar el vuelo y acercarse más a la zona de play off que a la de play out. Se avecina un partido con trascendencia. "La clave estará en no dejarles hacer su juego, porque es un equipo muy intenso, que juega históricamente muy bien de cuatro, y nosotros tenemos que salir con nuestras armas, con una defensa fuerte y sabiendo que aquí en nuestra casa no se pueden escapar los puntos contra ningún equipo", indica Jesulito a modo de receta.

"Ahora lo tenemos a tiro y no lo podemos dejar escapar", dice el gaditano, autor de ocho goles en este curso y miembro de un dúo con su paisano Zequi que está reportando mucho rédito ofensivo. "El rendimiento del equipo ha ido acompañado del mío personal y esperemos seguir creciendo juntos", dice un futbolista cuya veteranía y personalidad están teniendo un efecto tanto en la cancha como en el vestuario.