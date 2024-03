Un centenar de obras de Aurelio Teno salen a exhibición y venta en el Palacio de Congresos

Con la enorme escultura del Soñador de Letras presidiendo el patio central, que señala a las galerías acristaladas superiores, el Palacio de Congresos de Córdoba ha presentado este martes a los medios y autoridades la exposición con un centenar de cuadros y esculturas del reconocido autor de Los Pedroches, Aurelio Teno, que desde ahora y hasta finales de abril dará la bienvenida a los visitantes de este renovado espacio.

La muestra se abrirá al público este miércoles 20 de marzo con "una entrada simbólica" de 3 euros, que se destinará "a cubrir los gastos de luz y mantenimiento" de la exposición, ha explicado el CEO del Palacio, Juan Salado. La hija del artista, Mónica Teno, ha explicado que culmina así "un largo camino" que ha permitido la adquisición de una parte de la ingente producción pictórica y escultórica de su padre.

Mónicaa Teno ha explicado que su padre "estaba muy orgulloso de ser cordobés y espero que Córdoba se sienta orgullosa de él, que era un genio y un artista universal cuya obra, con la que me he criado, habla por sí sola". Según su hija, si Aurelio Teno viera la exposición "me daría un par de besos y estaría muy orgulloso, para mí es un sueño, no me creo que hayamos llegado hasta aquí", ha explicado, "cuando mi padre daba conferencias o talleres en Estados Unidos y le preguntaban que de dónde era, decía que no podía ser de otro sitio que no fuera Córdoba", ha indicado, "era un embajador impresionante".

Según Salado, este proyecto nació a raíz de conocer a Mónica Teno en el Casino de Madrid. "En ese momento, ella estaba buscando un espacio en Córdoba para exponer la obra de su padre y no encontraba ninguno, así que cuando empecé con la gestión del Palacio de Congresos la llamé para decirle que ya tenía un lugar e iniciamos las conversaciones".

Sala sobre tema taurino de la exposición de Aurelio Teno en el Palacio de Congresos. / Chencho Martínez

En esta primera toma, un centenar de obras distribuidas no por orden cronológico sino por temáticas en las distintas salas del palacio, con piezas de tema taurino, quijotes, esculturas relacionadas con convivencia y paz, galería de aves o quijotes para la paz, entre otros. Todas ellas permanecerán en exhibición y venta, ha indicado Salado, que será quien negocie con posibles coleccionistas o interesados en su compra. "Esto no es un supermercado de arte, pero ya ha habido contactos de galeristas y fondos de inversión, trataremos la cuestión desde la sensibilidad y el respeto al artista, sin necesidad de publicar los detalles", ha informado a preguntas de los periodistas. En total, se han catalogado 325 obras de las cuales se exhiben algo más de un centenar, pero está previsto que en nuevas entregas se incluyan otras o que se renueven las que están si se produce alguna venta. También hay interés en que las piezas se muevan a otros espacios expositivos de España a través de intercambios.

Público asistente a la presentación fotografía una de las esculturas de Aurelio Teno. / Chencho Martínez

El valor de la obra de Aurelio Teno, según ha indicado Salado, "ha experimentado un antes y un después, tuvo un momento álgido a raíz de la dinamización que impulsó Mercedes Valverde a través de la Real Academia y luego hubo un bajón, pero está volviendo a remontar a partir de su puesta en valor".

Aurelio Teno, natural de Los Pedroches, fue un autor extremadamente prolífico que tiene obra repartida por distintos lugares como el Ayuntamiento de El Viso, donde hay más de 200 piezas, la Fundación Cajasur, y coleccionistas de todo el mundo.

Fallecido a los 85 años en el año 2013, los restos de Aurelio Teno descansan en el cementario de Villaharta. Instalado en el monasterio de Pedrique, fue allí donde levantó su última gran obra, un monumento a San Rafael. Nacido en las Minas del Soldado de Villanueva del Duque, fue inscrito en El Viso y durante toda su vida estuvo muy ligado a la comarca de Los Pedroches, que fue una de las fuentes de inspiración de su particular visión de entender el arte y la escultura.