"'La Singla' hace justicia con una artista enorme del flamenco que estaba olvidada"

Hace una semana que La Singla se hizo con el Premio Feroz como mejor documental y este sábado se jugará los cuartos en los Premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía frente a la cinta cordobesa Iberia. Naturaleza infinita, Un día lobo Pérez y Aníbal, el arquitecto de Sevilla. No será la única categoría en la que compita. La actriz cordobesa Helena Kaittani, protagonista de la cinta, también está nominada como mejor intérprete femenina. Enfrente tendrá a Kiti Manver, Mara Guil e Inma Cuesta. A pocas horas de la gala, confesaba ayer estar «nerviosa a ratos, solo cuando lo pienso» y aún «sin discurso preparado aunque he imaginado el momento y se me ocurren varias personas a las que se lo dedicaría». Atrás quedan meses de un intenso rodaje en el que dio vida a otra Helena, cuya misión-obsesión es encontrar el rastro de la bailaora sorda Antonia Singla, que con 30 años desapareció de la vida pública como si se la hubiera tragado la tierra.

Kaittani entró en el proyecto porque su poderío dejó huella en la directora Daniela Fejerman, cuando interpretó a Rocío Jurado en Como alas al viento y no dudó en recomendarla a la directora de La Singla, Paloma Zapata, cuando leyó el guion. Pese a ser una amante del baile flamenco desde niña, la actriz recuerda que le impactó no haber oído nunca hablar de la Singla, ni haber visto un vídeo ni nada. «Para mí fue un descubrimiento muy grande», asegura, «me enamoré enseguida del personaje, de esa bailaora monumental de finales de los 60 y principios de los 70». El documental, rodado con un punto de ficción para hacerlo más cercano al público, Kattani da vida a Paloma Zapata para explicar el proceso que siguió para dar con aquella mujer misteriosa y desconocida para el público. La historia cayó en manos de la directora cuando estaba con la nieta de Peret recopilando fotografías para el docum3ntal Yo soy la rumba y se encontró con una foto de La Singla. «Le impactó su mirada y su fuerza y empezó a preguntar por ella y así supo que había desaparecido y nadie sabía si estaba viva o muerta y decidió contar la historia».

«Cuando me puse delante de ella y la miré a los ojos, me emocioné, fue como cumplir un sueño»

El personaje de Kaittani anda el camino que recorrió la propia directora, la información que recopiló, la gente a la que entrevistó para responder todas las preguntas que tenía», explica. En la película, ella actúa frente a un montón de gente real a la que tiene que entrevistar como si fuera una investigadora, ya que el filme juega con esa dualidad de documental y ficción. «La clave era ofrecer algo muy natural y muy cercano para que la historia fuera creíble, preguntar sin ser intrusiva ni remover nada que Antonia no quisiera recordar, desde el cariño y el respeto», afirma.

En ese equilibrio entre realidad y cine, Kaittani, que exploraba por primera vez este formato, acabó abducida por su personaje y por La Singla. «Me fascinó todo de ella, desde que siendo una bailaora sorda, no se equivocaba ni fallaba ni un compás sino que era una maestra, a la forma en la que aprendió a conectar con los músicos para que la siguieran a ella, que era la que marcaba el compás por la vibración», comenta sincera, «fascinación y admiración absoluta por lo que logró viniendo de una familia con pocos recursos, que nació en las barracas de la playa de Somorrostro de Barcelona, no fue una vida fácil y aún así ella consiguió mucho e intentó ser feliz pese a todo lo que la rodeaba».

La búsqueda avanza hasta que llega un momento en el que la investigadora se encuentra con la Singla. «Yo había leído el guion y sabía que eso iba a ocurrir y aún así en el momento en que me pongo delante de ella y la miro a los ojos en su casa de Santa Coloma, me emocioné, me quedé boquiabierta, porque al final fue como cumplir un sueño también para mí».

«El cine también sirve para dar voz a muchas mujeres que han sido silenciadas por la historia»

Para Helena Kaittani, «esta película era completamente necesaria y viene a hacer justicia a una artista enorme del flamenco que estaba olvidada y que había que poner en valor». En su opinión, «esta mujer no puede quedar en el olvido ni por la mujer que es ni por la historia tan dura que ha pasado y porque es un referente del flamenco». También aprovechó para romper una lanza en favor del cine que, como en este caso, «también sirve para pone voz a muchas mujeres que han sido silenciadas por la historia».

La Singla le ha enseñado «lo importante que es la sencillez», afirma convencida, «porque Antonia estuvo rodeada de artistas monumentales como Carmen Amaya, actuó para Salvador Dalí y Marcel Duchamp, apareció en cartel junto a Billy Holiday, encabezó el festival flamenco gitano y los festivales de flamenco y jazz de Alemania, no sé, fue algo tan fuerte que tuvo que dejar y ver que ahora, a sus setenta y pico años, es una mujer llana y cariñosa que no pierde la sonrisa y está agradecida a la vida, me parece algo digno de admiración». La película le ha permitido acercarse al mundo de la discapacidad, que le ha hecho ver «lo importante que es hacer cine inclusivo».

La cordobesa, que próximamente acudirá al Festival de Cine de Málaga con la película Historia del director Pablo Sepúlveda y en breve rodará otro en filme Madrid, mientras gira con la obra El amante, en la que aparece con el también cordobés Álvaro Tejero, adelantó que el 8 de marzo La Singla se estrenará en Movistar. Este sábado, habrá que cruzar los dedos para que la estatuilla de los Carmen se venga a Córdoba.