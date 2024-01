Armando Ravelo anunció este lunes que se retira del cine y de la vida pública tras haber sido denunciado, el pasado sábado, por acoso sexual a través de las redes sociales. La artista canaria, Koset Quintana, acusó al cineasta grancanario de haberla incitado al sexo y ofrecerle drogas y porno cuando ella tenía 14 años.

"Creo que hablo en nombre de muchas si digo que estamos muy cansadas de que haya tantos hombres en las altas esferas haciendo uso de su poder para violar, acosar y manipular a otras. En este caso, también vuelve a tratarse de un director de cine afincado en Canarias y subvencionado por el Gobierno", comenzaba su post, publicado el sábado a raíz de que se conociera las denuncias de tres mujeres por "violencia sexual" contra el cineasta español Carlos Vermut.

La publicación de esta noticia en El País, fue el detonante para que Koset Quintana informara a través de sus redes que conoció a Ravelo durante un taller en un videoclub en el que el cineasta impartía una charla sobre la historia del celuloide, y cuenta algunas de las frases de las conversaciones mantenidas en 2014, como cuando Armando Ravelo le preguntó: "¿Te mola hacer cosas malas?", y le espeta «soy muy mayor para las otras maldades contigo", para a continuación añadir "bien pensado tampoco estaría mal".

Quintana añadía: "No solo me incitaba a tener sexo con él, sino que me hablaba de drogas y porno". Su publicación generó centenares de comentarios que mostraban su apoyo a la creadora y, también, los de otras actrices que denunciaban haber sufrido episodios similares de acoso por parte de Armando Ravelo.

La Asociación de cineastas Microclima rechaza la violencia machista y pone el foco en las ayudas nominativas que recibió Ravelo

En declaraciones a Efe, Ravelo revela que en 2014 tenía 31 años, y en esa época "estaba muy subido y me creía impune", lo que, junto a una manifiesta adicción al sexo que asegura haber superado tras ir a terapia, le llevó a "hacer mucho daño a muchas mujeres" con las que tuvo "relaciones duraderas". Por eso, el cineasta grancanario, que acepta que tras la denuncia de Koset Quintana "no va a poder volver a trabajar en el cine en Canarias", entiende que ahora "mucha gente se haya sumado al carro" de la denuncia de la creadora porque ha dejado "muchos cadáveres por el camino".

Comportamiento "reprobable"

Además de recalcar que cuando la conoció en persona pensó que Koset Quintana era "adulta", por lo que creyó que bromeaba con él cuando le dijo que era menor, Ravelo niega haber ejercido sobre ella violencia sexual, ni contacto físico alguno de esa índole, pero sí admite un comportamiento "reprobable" que entiende que se denuncie. Es más, anima a hacer lo mismo a todo aquel que haya sufrido una situación como esta, si bien pide "que no se meta a todo el mundo en el mismo saco, ni a todas las situaciones".

Ravelo subraya que la terapia a la que se ha sometido en los últimos años le ha ayudado "a coger las riendas de su vida y a mejorar", de ahí que ahora opte por afrontar con «honestidad» las consecuencias de denuncias como la de Quintana.

"Desde el Gobierno de Canarias tenemos una posición firme e inamovible. Condenamos cualquier conducta, expresión verbal, abuso que atente contra la dignidad de las mujeres y expresamos nuestro absoluto apoyo a la artista canaria que ha dado un paso adelante para denunciar al director canario Armando Ravelo por insinuaciones sexuales cuando ella tenía 14 años", señaló Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias en relación a la citada denuncia contra el cineasta Armando Ravelo de abuso sexual, publicada por Koset Quintana , que generó nuevas acusaciones de otras actrices que contaban haber sufrido acoso por parte de Ravelo.

En sus declaraciones, Candelaria Delgado mostró el apoyo del Gobierno de Canarias a todas las actrices que se han sumado a esta denuncia en redes sociales, además de refrendar su decisión de expresar, públicamente diversas actitudes vejatorias, abuso de poder o acoso psicológico del director hacia ellas. "Este gobierno condenará siempre todo tipo de agresión, abuso o acoso que desde el machismo puede expresar cualquier hombre en el sector o el ámbito que sea".

La consejera pone a disposición de todas las artistas que en este caso han denunciado dicha situación, los recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género del Instituto Canario de igualdad (ICI). "No podemos consentir que desde una situación de poder se normalice el abuso y comportamiento machistas, no todo vale, las mujeres deben saber que no están solas. Animamos a todas las mujeres que se hayan visto en situaciones de este tipo a que lo verbalicen, lo cuenten a su entorno, lo denuncien y confiamos que si este caso llega la justicia se esclarezcan los hechos".

Subvenciones

Finalmente, Candelaria Delgado recuerda que todas las subvenciones del Gobierno de Canarias se otorgan conforme a la más estricta legalidad, en referencia a las subvenciones recibidas por Ravelo.

En este sentido, la Asociación de Cineastas de Canarias Microclima, además de expresar su rechazo absoluto a toda forma de violencia contra las mujeres y transmitir "todo nuestro apoyo a las mujeres que hayan sufrido o estén sufriendo cualquier tipo de violencia machista", ha señalado que las ayudas otorgadas a Armando Ravelo, "se hicieron de forma nominativa, en el caso del Gobierno de Canarias a través de Presidencia, y no pasó por los cauces oficiales que tienen que pasar el resto de cineastas», en referencia a los procesos de selección autonómicos e insulares.

Desde la Asociación Microclima recuerdan que, si bien las ayudas nominativas no son ilegales, son "ilegítimas". "Todas las recomendaciones europeas indican la necesidad de que las subvenciones públicas sean administradas por convocatoria. Siguiendo criterios de transparencia, igualdad y no discriminación".

CIMA emite un comunicado

Por su parte, la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA) ha emitido un comunicado en el que condena la violencia sexual y cualquier forma de abuso contra las mujeres, y muestran su apoyo a quienes sufren acoso y que sientan que se vulneran sus derechos, además de manifestar su preocupación por el miedo de las víctimas a denunciar hechos ocurridos en el cine y el audiovisual.

"El acoso sexual es una manifestación del abuso de poder y, allá donde el poder está en manos mayoritariamente masculinas, ese acoso se dirige contra las mujeres y es una de las expresiones de la violencia contra ellas. Lamentablemente, el cine y el audiovisual español no constituyen una excepción a esta realidad y creemos que ha llegado la hora de decir BASTA".

CIMA anuncia que trabajan para establecer medidas como la creación de protocolos y la inclusión de cláusulas específicas contra el acoso sexual dentro de los contratos laborales. "La cultura en general y el sector audiovisual en particular deben liderar el mandato de defensa social de los derechos de las mujeres. Llamamos pues a mujeres y hombres del audiovisual español a no permitir que las situaciones de acoso se perpetúen. Somos responsables de seguir los pasos precisos para que este cambio ocurra tan pronto como sea posible. Somos conocedoras del miedo que en muchas ocasiones sufren las personas que pasan por estas situaciones. Si necesitas nuestra ayuda: cima@cimamujerescineastas.es", concluye el escrito remitido por las cineastas.

Reivindicación en los Premios Goya

La Academia de Cine ha expresado su solidaridad con las víctimas de violencia sexual y avanzó que visibilizará la reivindicación del fin de los abusos en el cine en la gala de los Premios Goya, en Valladolid el 10 de febrero. "Esta institución, que representa al conjunto de profesionales de la cinematografía en nuestro país, quiere condenar cualquier abuso y reafirmar su total repulsa ante dichos actos, así como su solidaridad y apoyo a las víctimas que denuncian dichos abusos y la necesidad de seguir denunciando cualquier situación de este tipo", señala la Academia en un comunicado. Reacciona así a los testimonios de tres mujeres acusando al cineasta Carlos Vermut de violencia sexual, y a las declaraciones de la artista canaria que acusa a Armando Ravelo de haberla incitado al sexo y ofrecerle drogas y porno cuando ella tenía 14 años.