Diana Navarro lleva mañana viernes al Gran Teatro su último espectáculo, De la Piquer a la Navarro, que lleva por subtítulo Coplas del Siglo XX en el Siglo XXI. La artista malagueña reivindica así la vigencia de un género en las voces de ahora, y se presenta como heredera del espíritu de la copla y continuadora de este arte inmortal. Fiel defensora de las tradiciones musicales, invita al público a un viaje sonoro desde la sencillez del piano en el más absoluto directo, a la fusión más sorprendente, demostrando una vez más que la copla es atemporal.

Este proyecto, nuevo título de una discografía que componen una docena de álbumes, es la continuación natural de su último éxito, con el que se estrenó como actriz de teatro interpretando a Doña Concha Piquer en el musical escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio En tierra extraña, el espectáculo por el que logró una nominación a Mejor Actriz en los Premios Max, que giró por toda España y fue visto por más de 100.000 espectadores en sus más de 200 funciones y con el que visitó escenarios de más de 60 ciudades, entre ellos, el del Gran Teatro de Córdoba, en 2022.

Temas emblemáticos de La Piquer

Diana ha querido continuar su personal homenaje al género de la copla y a La Piquer, recreando sus temas más emblemáticos y también los más desconocidos, con el objetivo de que las generaciones más jóvenes puedan conocer y tener como referente a una mujer que con 14 años fue la primera española en actuar en Broadway, y la primera actriz del mundo en tener imágenes en el cine sonoro.

Acompañada en el escenario por Julio Awad (piano) y David Pérez Huerta (acordeón y programaciones), la malagueña brinda por una larga vida para la copla y ofrece nuevas y contemporáneas versiones de esas canciones eternas tan unidas a la memoria musical y sentimental de España y, algunas de ellas, a la magistral interpretación de Concha Piquer. El repertorio de esta velada tan especial incluye canciones como Ojos verdes, No te mires en el río, Romance de la otra, En tierra extraña, Tatuaje, Me embrujaste, No me llames Dolores, Campanera, 24 rosas, Saeta y El perdón, entre otros clásicos del género. Habrá también un tema inédito: Amor oscuro, con letra de Federico García Lorca y música de Diana Navarro, Julio Awad y Juan Carlos Rubio.

Artista en constante evolución, Diana Navarro, cantante, compositora y actriz, se ha especializado en música tradicional española, fusionando copla, saeta, flamenco y zarzuela con estilos tan dispares como el pop sinfónico o la electrónica. Su carrera suma ya más de 15 años de éxitos en los que crítica y público han reconocido calidad artística y su talento.