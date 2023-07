El coreógrafo y creador Guillermo Weickert ha recibido esta mañana el Premio Salvador Távora a su trayectoria profesional como un "regalo abrumador" que, de alguna manera, considera como una declaración de intenciones de querer visibilizar a creadores que, como él, son como "versos sueltos, con carreras más atípicas, casi inventadas para perdurar y sobrevivir", declara.

La 40 edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía, que se ha inaugurado esta mañana, ha querido reconocer la profunda y apasionada curiosidad de este coreógrafo, director de escena, intérprete y docente de danza contemporánea con este galardón que se le ha hecho entrega esta mañana.

"Me parece un momento muy muy bonito para recibirlo, sobre todo porque me da la oportunidad de compartirlo con el equipo de personas que hacen posible que yo haya hecho todos esos trabajos, que yo hoy esté aquí", ha manifestado. Aunque reside en Sevilla e intenta trabajar todo lo que puede en Andalucía, el grueso de su trabajo se desarrolla fuera, por eso asegura que sentir el cariño de su comunidad y de sus compañeros más cercanos "es realmente una vibración emocional, un aliento muy muy grande, que además llega en un momento que lo necesito".

"Es una subida de autoestima muy fuerte, porque es verdad que este tipo de premios parece que te visibilizan como un creador que tiene la papeleta resuelta, que estás en un momento bueno; y puedes estar en un momento creativo estupendo y estar luchando mucho por sacar tu próximo proyecto adelante, como es el caso, que nos ha costado muchísimo conseguir la financiación mínima para hacerlo posible", explica.

En este sentido, asegura que los creadores en Andalucía "somos todos muy muy titanes, porque no estamos en un país ni en una región donde sacar adelante tu proyecto escénico sea fácil. A mí siempre me gusta también hablar de las fragilidades y no solo de las luces. Puedes estar recibiendo un premio y al mismo tiempo seguir muy en la lucha. Y creo que eso nos hace bien a todos porque no habla tanto del éxito sin más, sino de una carrera con altos y bajos, con una trayectoria profesional que lo que sí tiene es mucha pasión y amor por el trabajo".

Dar más espacio a la danza

Reconoce, por ello, que este premio le ayuda a tomar conciencia de todo lo que se ha hecho, pero con el deseo de seguir trabajando mucho y sobre todo de poder visibilizar a toda esa cantidad enorme de compañeros creadores en Andalucía que ahora mismo no están en el foco, que están ahí haciendo un trabajo de día a día. Con ellos quiere compartir el premio y recibirlo en su nombre.

Por otro lado, confiesa estar "inmensamente feliz" porque la Feria de Palma del Río haya abierto en esta edición esta importante Ventana a la Danza, con dos jornadas dedicadas casi en exclusiva a las disciplinas del movimiento. "Yo he tenido la oportunidad de estar en Palma del Río, que siempre ha hecho apuestas arriesgadas. Espero que esta iniciativa llegue para quedarse, que se consolide", ha afirmado.

Porque, en su opinión, es importante que la danza tenga un espacio y que las programaciones sean diversas. "Lograr la grandeza de la cultura es que sea plural, que sea diversa. Y en ese sentido, no hay que preocuparse tanto si va a ser para mucha o para poca gente, sino cuál es la calidad y cuál es el impacto en las personas que lo que lo consuman. La danza está hoy en todo, está infiltrada en los tik tok o las cosas que consumimos por Instagram, aunque no está visibilizada como danza. Por eso programar danza es necesario, para que la gente tenga acceso a ella y, con el tiempo, genere su efecto".

Guillermo Weickert, formado como actor en el Instituto del Teatro de Sevilla y como bailarín en el Centro Andaluz de Danza, se especializa como intérprete creador en los Talleres de Creación Coreográfica de la Junta de Andalucía y posteriormente, becado también por la Junta de Andalucía en la compañía Metros que dirige Ramón Oller en Barcelona. En su trayectoria destaca también su faceta como intérprete, trabajando para algunos de los creadores y compañías más relevantes de la escena nacional y europea, ha tratado siempre de expandir y flexibilizar los límites entre danza y teatro.

Una doble aproximación a las artes escénicas

Esta doble aproximación a las artes escénicas desde el teatro y la danza marca desde su inicio su interés por las "lindes artísticas" esos bordes, márgenes activos donde se interseccionan las distintas disciplinas y donde la diferencia y la estrecha convivencia generan una intensa y fructífera fricción creativa.

La extensa trayectoria profesional de Guillermo Weickert le ha permitido habitar los escenarios y los espacios de creación artística desde los más variados enfoques y perspectivas: como intérprete, director de escena y artístico, coreógrafo, mentor y gestor de proyectos, docente y pedagogo en compañías de danza, teatro físico, flamenco, performance y circo.

En danza, ha formado parte de compañías como Danat Dansa, L ́Anónima Imperial, Rui Horta (Portugal), Tanzcompagnie Rubato (Berlin), Dame de Pic (Bruselas), Erre que Erre, etc y para coreógrafas como Sol Picó, Angels Margarit, Karine Ponties o recientemente para Pere Faura, aportando siempre al movimiento una dimensión y profundidad interpretativa y un sello propio en cuanto a presencia y calidad escénica.

En teatro, su especial aportación es la de dar una especial relevancia al cuerpo y al movimiento en la interpretación, así como reclamar más visibilidad y un lugar más destacado para la danza en montajes textuales de compañías como National Theatre Wales (Reino Unido), Ur Antzerkia, Matarile, Voadora, etc y para creadores como Alex Rigola, Carlota Ferrer, Marta Pazos o Marc Rees, entre otros.

Un destacado coreógrafo

Entre sus últimos trabajos destacan las coreografías para el espectáculo de décimo aniversario del cabaret The Hole, The Hole X, estrenado en septiembre 2021 y aún en gira; Dirección de movimiento y coreografía para Comedia sin Título de F.G. Lorca dirigido por Marta Pazos en el CDN y estrenado en el Teatro María Guerrero en octubre 2021.

Acompañamiento artístico de Leonor Leal para su pieza En Talleres, Ana Morales con Peculiar, Vanessa Aibar con La reina del metal, Carmen Muñoz con Invocation o Deborah Light con What´s important entre otras. También sigue de gira con el espectáculo Falaise de la compañía francesa Baró d´Evel.

En cuanto a sus proyectos personales, Weickert está en la fase de preproducción de Luz sobre las cosas, que tiene fecha de estreno para enero 2024. Además, está inmerso en otra iniciativa bajo el título de ComunidadEscena, una plataforma digital que quiere reunir a todos los profesionales vinculados a las artes escénicas, no solo artistas o creadores. Puesta en marcha junto a Toni Hurtado y Lourdes García, de El Mandaito Producciones, la plataforma pretende "trabajar y aportar visibilidad y contenido a los profesionales que formamos parte de la Comunidad de las artes escénicas con el deseo de generar encuentro, cohesión, mejorar la interacción y las buenas prácticas y cuidados dentro de nuestro sector".