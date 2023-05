Mayo da la salida al maratón musical en Córdoba

Con la explosión floral y festiva de mayo llega, ya casi como un acontecimiento ligado al buen tiempo, la efusiva temporada de conciertos al aire libre. Entre la programación habitual en las salas de música y pubs de Córdoba se abren paso con fuerza los nombres de artistas reconocidos a nivel nacional e internacional. Los grandes recintos abren sus puertas para albergar de nuevo el fenómeno social del disfrute masivo en torno a la música.

El primero en hacer su aparición estelar será Loquillo. Lo hará en el marco del Filigrana Fest, un evento que tendrá lugar del 5 al 7 de mayo y que estrenará el Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos de Córdoba (CEFC) como nuevo escenario de conciertos y eventos musicales de mediano y gran formato en la ciudad. El rockero catalán aprovechará para hacer un repaso a los éxitos de sus 40 años de carrera dentro de su gira El rey. Le acompañará como telonero Subtónica, el proyecto del músico cordobés Javier Estévez, que justo acaba de cocinar su álbum Creer para ver. Una cita musical en la que también actuará Miguel Campello, junto a músicos emergentes.

Ese mismo día, la sala Hangar se rendirá al lado lisérgico de los Rufus T. Firefly, en una parada en la capital ya habitual para los de Aranjuez. Esta vez presentarán El largo mañana, un último álbum donde no abandonan su sello psicodélico característico, sus referencias musicales retro, pero en el que sí se observa un tono de madurez en las composiciones, ahora con mayor complejidad sonora. Un dulce irresistible para los amantes de la buena música en directo, ya que ellos trabajan así, primero abordando el cara a cara con el público, antes de publicar el disco. Por ello, sus seguidores se sabrán unas letras cantadas hasta la saciedad, pero también sentidas y asimiladas hasta lo más hondo, gracias a la maestría de Víctor Cabezuelo, a la guitarra, y de la batería de Julia Martín Maestro, ambos esencia de la banda.

El día 13 de mayo el aclamado Rayden se subirá al escenario de la sala M100 para presentar Victoria Imposible. Ha pasado mucho desde que el madrileño David Martínez, nombre real del cantante, ganase con sus versos la Batalla de los Gallos de Red Bull en 2006; desde cinco discos en solitario, una nominación a los premios MTV, varios libros o, incluso, ser uno de los candidatos del Benidorm Fest para llegar a representar a España en Eurovisión. Ahora demuestra su lugar más que ganado en el panorama musical español con temas como Calle de la llorería y otros sencillos de su último trabajo, en los que colabora con los artistas Dani Fernández, Beatriz Fernández, Travis Birds o Nanpa Básico.

El día 13 de mayo el recibirá al grupo La Pegatina, justo cuando esta formación catalana cumple 20 años sobre los escenarios. Tras haber publicado su álbum Hacia otra parte y un trabajo en su lengua materna, La meva gent, lleno de colaboraciones con artistas amigos, así como una gira internacional, se reencuentran con el público de siempre, aunque prometen diversión para los nuevos oyentes.

Tras el mes grande de Córdoba, la programación se adentra en junio con un comienzo tan brillante como nostálgico, ya que la mítica banda americana Village People regresa directamente de los 70 para ofrecer en directo, el 3 de junio, en el Teatro de la Axerquía, los temas que los situaron entre las bandas más influyentes de la historia de la música, como son In the Navy, Macho Men o Y.M.C.A. Junto a este inolvidable grupo, se subirán al escenario de la Axerquía otros gigantes del Disco de los 70, los integrantes de la banda Boney M, conocidos por letras tan divertidas como Rasputin, canción que dio la vuelta al mundo, o Rivers of Babylon.

Aunque si hay un encuentro esperado, ese es el del público con Alejandro Sanz, quien no actúa en Córdoba desde 2015. El día 10 de junio se subirá al escenario de la plaza de toros de Córdoba para lo que, se intuye, será un multitudinario concierto en el que sonarán los temas de su último disco, Sirope, pero también las imprescindibles Corazón Partío, Amiga Mía o Mi persona favorita. Una cita ineludible para los fans del artista, quien dará paso en el mismo escenario, el día 16 de junio, a El Barrio con la propuesta atemporal de flamenco, pop y rock que defiende el cantante del sombrero. A esto, precisamente, alude el título de su último disco, Atemporal, el cual propone una vuelta nostálgica de la banda a sus antiguos trabajos discográficos, pero sin perder esa seña de identidad barriera.

El aura aflamencada no terminará esa noche en Los Califas pues, el 17 de junio, el arte de Vanesa Martín inundará las gradas. Será con motivo de la gira Placeres y Pecados, que la artista malagueña iniciará en la capital cordobesa. El título homónimo del que ya es el octavo disco de la intérprete cuenta con algunos de los productores de mayor reconocimiento nacional e internacional, como Julio Reyes, Tato Latorre, Vitto & Renzo, Mapache, Víctor Martínez o MercaderLab, que han aportado una gran diversidad y riqueza al álbum. A partir de este trabajo ya vieron la luz tres canciones: Si pudiera, junto al exitoso dúo mexicano Jesse&Joy; Quién lo diría, el single de este disco, y Marzo, en la que ha colaborado Sara Baras, en la pieza visual que acompaña el tema. La intención de la artista ha sido mantener su sonido reconocible, a base de guitarras y baterías acústicas, que están muy presentes junto a los matices de las producciones contemporáneas. Claro que también ha querido explorar nuevos terrenos, revisitar palos del flamenco, como el tanguillo de Cádiz, con una producción actual, moviéndose entre lo acústico y las programaciones. Todo ello sin perder la frescura pop que caracteriza a Martín.

Tras la demostración de una buena fusión entre flamenco y pop por parte de Martín, llegará a la plaza de toros, el día 23 de junio, Antoñito Molina con motivo de su gira El club de los soñadores. Este título, toda una declaración de intenciones, se refiere a uno de los últimos temas del cantautor y compositor gaditano que se dio a conocer con el dúo de pop andaluz El tren de los sueños y quien no ha abandonado el espíritu de la pasión por la música, por la alegría derivada de una actitud sencilla ante la vida. Así es como el artista transmite sus buenas vibraciones a su público. Algo similar a la filosofía de Maka, conocido por ser el flamenco de la gorra, ese que cautiva a multitudes jóvenes a base de rap, hip hop, reggaeton y bases electrónicas con tintes flamencos. En la última visita del artista a Córdoba, en junio de 2022, numerosos seguidores acamparon el día anterior del concierto a las puertas de Los Califas para asegurarse un puesto en las primeras filas de la pista. A juzgar por la popularidad del rapero, en aumento, es muy probable que se repita el suceso. En su concierto del 24 de junio, Maka actuará dentro de la gira Detrás de esta gira hay un flamenco, para volver a cautivar a su público con sus vivencias, aquellas vividas en el barrio granadino de Almanjayar, uno de los más castigados por la pobreza en Andalucía, y al que nunca ha dejado de mirar pese a su gran éxito.

Tini Stoessel en Los Califas

El programa de conciertos multitudinarios de los dos próximos meses finaliza el 28 de junio con la llegada de Tini Stoessel a Los Califas. La actriz y cantante argentina, conocida en España por su papel de Violeta en la serie de Disney Channel, traerá un gran espectáculo para repasar sus grandes éxitos. Estos incluyen La Loto, donde canta junto con Becky G y Anita o El Último Beso, junto a Tiago PZK . Además, la artista ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz, Ozuna, Sebastián Yatra, Karol G, Manuel Turizo, Lola Índigo, Alesso, Morat, R3HAB, María Becerra o Jonas Blue, entre otros. La promotora de su gira la denomina un ídolo internacional, sobre todo por sus más de 38 millones de seguidores en las redes, donde es un ídolo para la población joven.

Pese a lo llamativo de estas propuestas musicales, no son más que el aperitivo para la gran escalada de conciertos en la ciudad en los próximos meses.