Justo en el centro del ambiente con olor a incienso, casi como una provocación, la banda Paint Fumes se sube este miércoles, a partir de las 21.30 horas, al escenario del Ambigú de la Axerquía para hacer gala de su rock con tintes de power pop, garage y punk primitivo. Tal y como se anunció ayer en el programa El Sótano, de Radio 3, supone una oportunidad única para ver en directo a estos músicos de Carolina del Norte dentro de una de las pocas giras que harán por España.

Presentarán su tercer trabajo con Get Hip Recordings, What a world, lo que traducido sería algo así como Qué mundo este. Título que refleja la mirada irónica de la formación hacia una actualidad cargada de conflictos. En 2016, con la misma discográfica, lanzaron If it Ain't Paint Fumes It Ain't Worth A Huff o Si no son vapores de pintura no merece la pena, disco que estuvo precedido de Uck Life (vida de pato) (2012), su primer LP con Slovenly Records, que ayudó a cimentar las buenas críticas, así como la fama de sus directos, para crear una base de adeptos que los acompaña desde entonces. Los aullidos del líder Elijah von Cramon enganchan, junto a los frenéticos riffs y el implacable ritmo de la batería de Josh Johnson.

Así que los amantes de la potencia guitarrera quedarán satisfechos cuando broten esos "vapores de pintura" de entre las piernas en movimiento de los asistentes al Ambigú. Todo gracias a la iniciativa de El Colectivo, proyecto musical ideado para reavivar la escena musical alternativa de la ciudad, quienes han hecho posible la llegada de los Paint Fumes a Córdoba.

Cuatro cordobeses y un "holandés errante"

Pero antes se subirá al escenario el grupo local Dame du Ton, formado por cuatro cordobeses y un holandés errante, como ellos mismos bromean. Nacieron en septiembre del 2019 cuando Luis, José, Juanjo y Joost se tomaron una cerveza. Luego se incorporó Dani al bajo. Empezaron ensayando en Backstage Academy Córdoba con una versión de Knocking on Heavens Door, pero después 5 minutos de ensayo estaba claro que lo suyo era hacer canciones propias del estilo Rock, Indie Pop y no han mirado atrás. Su primer EP, Revolución, salió el 30 de noviembre de 2021. En octubre del 2022 se incorporó Manu como nuevo bajista al grupo. Sus miembros están haciendo música desde el 2018.