«A Córdoba le debo una novela desde que la conocí»

Dolores Redondo, una de las autoras más leídas en el país y quizá la escritora española más internacional, será la encargada de inaugurar hoy la primera edición de CordoBlack, Festival de Novela Negra del Sur, en la Sala Orive, donde, a las 21.00 horas mantendrá una conversación con el también escritor Salvador Gutiérrez Solís, director literario del encuentro. Pero la jornada de la autora de la famosa Trilogía del Baztán, que siente una gran fascinación por Córdoba, a la que «le debe una novela» desde que la conoció, comenzará a las 13,00 horas en el restaurante Munda, donde compartirá una tapa negra con 15 lectores que se han inscrito, con anterioridad, para pasar después a resolver las dudas de los que ahora se inician en la escritura en la Biblioteca Central, a las 18.00 horas. La creadora de la inspectora Amaia Salazar habla en esta entrevista sobre el valor de esta cita literaria y de la situación actual de la novela negra.

Llega a Córdoba para inaugurar CordoBlack, el primer festival de novela negra de la ciudad. ¿Qué valor le da a estas citas en torno al género?

En torno al género, y en torno a la cultura, cualquier festival al que acudan escritores, lectores y llame la atención de los medios de comunicación siempre es bienvenido y suma, sobre todo después de este tiempo de pandemia.

¿Está de moda la novela negra?

No más que la romántica o la histórica. Es un género más y tiene su lugar desde hace muchos años, quizá menos en el mercado nacional, pero no en el internacional.

La organización ha preparado un extenso programa en el que la literatura se fusionará con el cine, la música o la gastronomía. ¿Qué le parece este maridaje?

Me parece bonito porque ha habido un momento en que los escritores, los autores y, en general, la cultura ha estado recogida en casa y hemos tenido que trabajar desde la trinchera, pero, por suerte, los lectores han respondido. Teníamos muchas ganas de volver a encontrarnos y hacer estas otras cosas que también son cultura. Todo lo que tiene que ver con la gastronomía, la música o el cine es un acto cultural en sí mismo, y de esto podemos salir todos enriquecidos. Aunque solo el hecho de que se celebre en la bellísima Córdoba ya hace de esta cita cultura.

Córdoba ya ha demostrado que es una ciudad de novela y por su obra sabemos que los escenarios literarios atraen a los lectores. ¿Puede ser la literatura una herramienta turística?

Cuando una obra es buena y el autor ha conseguido engancharte puede apetecer visitar sus escenarios, pero no creo que ese sea el fin. Es algo misterioso, yo siempre me he preguntado cómo una novela negra como la mía, con cosas y escenarios tenebrosos que, además, yo maquillo, puedan atraer el interés por visitarse. Aunque creo que con Córdoba sería facilísimo. A Córdoba le debo una novela desde que la conocí. Es misteriosa, tiene esa parte de poso oscuro. Me enamoré de la ciudad la primera vez que vine.

«Si mi novela es tan democrática es, precisamente, porque encierra varios géneros»

¿Qué le hizo inclinarse por este género?

En mis primeras lecturas, me gustaban las historias de piratas, de marinos, que tuvieran que ver con barcos, siempre he estado ligada a los misterios. Pero luego pasé a Agatha Christie, y me gustó. Pero yo no creo que represente a la novela negra más purista porque si mi novela es tan democrática es, precisamente, porque encierra varios géneros como el histórico o el romántico. Hay algunas de mis novelas que son maravillosas historias de amor.

¿Cuáles son a su juicio los ingredientes imprescindibles en una novela negra?

Yo, que soy bastante del mestizaje, creo que son bastante amplios y todo lo que incumbe al ser humano, a su amor, a su miedo, a su vida y a su muerte, cabe en una novela negra.

¿Cómo surgió Amaia Salazar? ¿Qué supone en su carrera literaria?

Amaia Salazar es algo muy hermoso, muy especial. Supuso la creación de un personaje inspirado en mis orígenes, en las mujeres de mi alrededor, y que haya tenido el reconocimiento del público es como si me reconocieran a mi. Es el personaje al que más le debo, de momento.

Tras la ‘Trilogía del Baztán’, lleva a su personaje a Nueva Orleans en su última novela. Tiene toda la vida de Amaia en la cabeza, antes contó su maternidad, ahora cuando era veinteañera... ¿Tiene pensado su final? ¿La dejará atrás en algún momento?

De momento, no. Ella representa a las mujeres de mi realidad, con las que crecí y me crié, y ellas están muy vivas y tienen que dar aún mucho de sí. Mientras ellas me sigan inspirando seguiré contando historias de Amaia.

Un personaje al que ha dado vida en el cine la actriz Marta Etura. ¿La identifica con la mujer que usted ha creado?

Completamente, ha estado maravillosa. Estoy muy agradecida al proyecto cinematográfico desde el director hasta el último iluminador. Creo que hay que saber el trabajo que hay detrás de las películas y agradecer la suma de tantos talentos. He tenido que abrir mi mente para que ellos creen, es pura magia. Por cierto, muy pronto se estrenará en abierto la Trilogía del Baztán.

«En algunos periodos de mi escritura he tenido que dormir con la luz encendida»

Su obra mantiene un constante idilio con el cine. ¿Cómo va la adaptación de ‘La cara norte del corazón’ por parte del estudio de Hollywood NBC Universal?

Estoy muy feliz por cómo va todo. Las conversaciones que mantengo David Heyman, que es conocido por ser el productor de Harry Potter, me hacen estar muy tranquila y segura porque si alguien podía recrear el gran huracán Katrina en Nueva Orleans y sus consecuencias es él.

En sus novelas queda claro que sabe mucho sobre los cuerpos policiales. ¿Cómo se documenta?

Con ellos directamente. Afortunadamente, desde mi primera novela, he recibido mucha ayuda por su parte y, a día de hoy, tengo abierta cualquier comisaría de la Policía Foral y de la Guardia Civil. Me permiten visitar determinados lugares porque saben que mi trabajo es minucioso y también transmite lo que ellos hacen.

En algunas de sus tramas hay momentos de auténtico terror psicológico. ¿Disfruta escribiéndolos o le producen pesadillas por las noches?

Hay una mezcla. Para que ese efecto se produzca hay que partir de una emoción auténtica y supone una exploración debajo de tu cama, a ver que monstruo hay, y esto provoca cierto temor. Y tengo que reconocer que en algunos periodos de mi escritura he tenido que dormir con la luz encendida.

En sus novelas sobrevuelan crímenes con un proceso ritual, historias que giran en torno a componentes mitológicos. ¿Por qué eligió ese camino?

Por desgracia, son temas de absoluta actualidad. Las sectas de todo tipo están en auge, ahora, por ejemplo, la captación de gente a través de las criptomonedas. Es una realidad de la que me nutro y no puedo dejar de hacer que aparezca.

Inaugura hoy el festival CordoBlack, en el que se encontrará de nuevo con sus lectores. ¿Qué le produce ese acercamiento?

Mucha alegría. La pandemia interrumpió la promoción de La cara norte del corazón, lo que fue una pena, y la sensación de encontrarse con el lector es maravillosa. Ahora, que he vuelto a escribir, participo de pocos actos, pero a Córdoba tenía que venir.

¿Nos puede adelantar algo de su próxima novela?

Tengo la sensación de que va a encantar. Estoy muy ilusionada, es todo nuevo y, a la vez, se conoce todo.