Cuarenta años después de la novela inacabada en que se ha convertido su vida, Juan Scatagliota asistirá a un acto habitual, al que está más que acostumbrado, trivial y sin importancia. Mientras toca el piano en un bar, una joven se le acerca y le pide una canción de la que conoce la melodía, pero no el título ni el autor. Cuando se la tararea, se produce un verdadero cataclismo emocional y ya nada volverá a ser igual en la vida de Juan. La novela, dividida en siete capítulos, es símbolo de otros siete cuadernos; seis escritos de su puño y letra y uno en blanco: los que están escritos, llevan cuarenta años esperando al último, el séptimo, el que está destinado a no cerrar nunca aquella obra inacabada. Son seis capítulos escritos con pasión y humanidad, testimonio vital del Ulises en que se ha convertido el autor, que cuenta con ternura y vivacidad sus orígenes, su sangre siciliana, el pueblo español donde nació, la marcha del hogar para vivir una adolescencia en la ciudad en que se inicia en el sexo, en las amistades, en el arte y el estudio, en la vida, lejos de sus padres, con el recuerdo lejano de unos abuelos, a quienes no llegó a conocer. Ese Ulises que viaja sin rumbo fijo por ciudades y países encontrará en Amsterdam su amor soñado, Lydia, una mujer con la que conoce el gozo y la felicidad. Ambos viajarán a Esaouira, la perla del Atlántico, una ciudad prodigiosa en la costa de Marruecos, para dedicarse a sus pasiones, la música y la pintura, y para vivir una relación amorosa que los lleva al paraíso en la tierra. Allí conocerán a Maia y Wilson, una pareja que vive para el arte y el disfrute, con quienes comparten el mundo de lo onírico y las drogas; ella es pintora, él escribe y también juega ajedrez postal.

Alfonso Vella (Santoña, Cantabria, 1962) también ha jugado al ajedrez postal. Catedrático del Conservatorio Superior de Córdoba, vive sus tres pasiones artísticas, la escritura, la música y el ajedrez, del que ha sido campeón provincial de Córdoba en 2001. Ha escrito relatos y la biografía Satie: la subversión de la fantasía (Península, 2013). Ahora, con Cuadernos de Essaouira da el paso a la novela con un estilo vigoroso, de profundo lirismo y humanidad. La novela describe la experiencia de iniciación que viven los protagonistas en la perla del Atlántico, aquella bella ciudad de Esauira, junto a Maia y Wilson, que les ayudarán a profundizar en su ser pero que, inesperadamente, marcarán el principio de un distanciamiento entre Juan y Lydia que se hará cada vez más hondo y demoledor. Desde entonces aquel Ulises que vivió el paraíso del amor se instalará en el infierno de la memoria; en cada rincón y momento de su vida echará de menos a su amor perdido, quedará incompleto como hombre, al igual que aquellos seis cuadernos que escribió relatando su vida, sus viajes, sus pasiones, quedará incompleto, esperando al último, el séptimo, el que ya nunca cerrará el ciclo de la felicidad. En esa intemperie emocional va languideciendo el autor hasta que una chica llamada Arabelle se presenta para pedirle una canción y remover toda esa vida y recuerdos, ocasionando un terremoto interior en el protagonista que le impulsará a culminar aquel séptimo libro por escribir. Ahora cobrará sentido todo lo relatado en ellos, toda una vida cumplida. Hasta el momento, ha pasado esos últimos cuarenta años huyendo de ciudad en ciudad para escapar al recuerdo de Lydia, que le atormenta la memoria. Solo le acompañan un dibujo a carboncillo y cinco cartas que le remitió, donde su amor se va marchitando como la flor de Catulo, arrasada en la cuneta tras el paso de un arado de hierro y óxido. Esa herida incurable es la que reabre bruscamente y sin saberlo Arabella, impulsando a Juan a completar la escritura de ese séptimo cuaderno, para entregar a la chica el testimonio de toda su vida y, sin que ella pudiera sospecharlo, también el de la propia Arabella. ‘Los cuadernos de Essaouira’. Autor: Alfonso Vella . Editorial: Tandaia . A Coruña, 2021.