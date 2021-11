Tributo a la obra del pintor Egon Schiele, Miguel Sánchez Gatell nos hace esta entrega apuntando hacia la modernidad en un conjunto que mezcla equilibradamente lo expresivo con la capacidad de nombrar lo indecible, de explorar ese terreno que el arte pictórico ofrece, desde una propuesta estructural de lo fragmentario.

La primera parte del libro es un tributo al color, las líneas, las formas que configuran la pintura. Sánchez Gatell, con una voz definida, se zambulle en el terreno del lenguaje y lo sensorial, en su capacidad de arrastre, con momentos de intensidad, como por ejemplo en el tercer poema o fragmento de «Ausencia del color». Esa inmersión en el color, continúa con otra serie de poemas («Doce colores») en los que se traza una particular visión de cada uno de los tonos que se nombran, con versos que rayan casi en lo aforístico, más a modo de sentencia: «La espera cabe, nunca la esperanza».

En la segunda parte del libro se insiste en el tratamiento de una línea, con ese marcado acento de lo breve, mostrando también una poética cuya intensidad llena el plano: la línea es también tiempo. La pintura, la imagen, se constituyen como la columna que vertebra cada secuencia, con revelaciones que entroncan ese universo pictórico con las emociones y con el concepto de tiempo que una y otra vez subyace durante todo este trayecto: «Todo tiempo fue arte./ Todo arte es umbral, todo límite es vano». Pero en la tercera parte del libro hay un giro, un quiebro y damos con poemas que, por lo pronto, y a nivel temático, cambian de dirección. Ahora es la palabra como motor, como germen creativo la que conduce el lenguaje, y surge toda una poética con momentos de intensidad, y no solo de forma metafórica, también con una presencia física: «La palabra espera como una noche atenta». Y atentos quedamos ante ese «Epílogo» (doce breves poemas) que no hacen sino continuar y cerrar ese círculo en torno al silencio de la palabra, «como si no doliera», dejando constancia del pulso firme y singular de esta voz que persigue la voluntad de nombrar la belleza.

‘El umbral insalvable’’.

Autor: Miguel Sánchez Gatell.

Editorial: Bartleby . Madrid, 2021.