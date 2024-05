IU critica la tardanza en la aprobación del presupuesto de Puente Genil

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús David Sánchez, ha vuelto a criticar el retraso en la aprobación del presupuesto municipal. "Ha pasado un año de mandato y ni siquiera tenemos un borrador de presupuesto sobre la mesa. El equipo de gobierno nos dijo que esta semana tendríamos borrador, no ha sido así, y esto empieza a generar problemas en áreas municipales, ya que hay gastos de funcionamiento y del día a día sobre los que los técnicos nos están trasladando su preocupación para desarrollarlos con normalidad", ha señaado Sánchez.

Sánchez ha recordado que "vuelven las reglas de gasto para los ayuntamientos, y para los tres próximos años, de 2024 a 2026, Europa nos dice que hay que apretarse el cinturón, lo que significa que no se pueden incorporar remanentes y, en el caso de Puente Genil, sobre el papel, el presupuesto va a partir con esa limitación de que dichos remanentes no se pueden incorporar al presupuesto de este año". Con esta premisa, Izquierda Unida teme restricciones en muchas partidas, por lo que "la negociación del presupuesto no va a ser fácil".

Lo social y el empleo, por delante

El portavoz de la coalición de izquierdas recuerda que a la hora de plantear esfuerzos a la ciudadanía "se deberá pedir más esfuerzos a quien pueda afrontarlos, y si hay que tocar partidas, se deberán tocar las de quienes más reciben, no las de quienes reciben menos, y habrá que poner criterios de tipo social sobre otros". Ante esta situación, Jesús David Sánchez apunta al equipo de gobierno, que "empieza a recordarnos en algunas cosas al equipo de gobierno anterior... muchos eventos y foros, pero hay otra labor, que es la del día a día. Desde IU nos hacemos cargo de que ha habido eventualidades, como encontrarnos un Ayuntamiento desmantelado, que es cierto, pero eso ya lo sabíamos todos los que nos presentamos a las elecciones".

Aunque IU insiste en que "hay voluntad de acuerdo" con el nuevo gobierno municipal, precisa que "lo social y la creación de empleo están por delante de otras muchas cosas a la hora de ajustarnos el cinturón".