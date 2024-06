El PP gana en los grandes municipios de Córdoba aunque el PSOE vence en más pueblos

La jornada electoral para el Parlamento Europeo ha venido a mantener la tendencia que en las anteriores elecciones se ha venido apreciando en la provincia de Córdoba, donde el Partido Popular sigue mejorando resultados y el PSOEcontinúa con la pérdida de feudos que históricamente votaban mayoritariamente sus siglas. El tercer detalle de la jornada es otra constatación que también confirma una corriente europea de la que no es ajena la provincia cordobesa, como es el avance de Vox, que en numerosos municipios, 57 en concreto, es la tercera lista más votada. Aunque podría citarse como anécdota, no lo es tanto la irrupción de la lista Se acabó la fiesta (SALF) en no pocos municipios superando en muchos de ellos a Sumar o Podemos, que han quedado relegados a lugares sin relevancia, salvo en Montalbán, donde la formación liderada por Yolanda Díaz ha sido la más votada.

Entrando en el detalle del desarrollo de la jornada, aunque si se miran los números gruesos pueblo a pueblo se podría pensar que el PSOE sigue liderando el número de poblaciones en las que ha sido la lista más votada (43), estos resultados se quedan ya muy lejos de la anterior convocatoria electoral europea, cuando fueron 66 los municipios conquistados. El PP, por el contrario, continúa su afianzamiento en la provincia, donde ya demostró su supremacía en las municipales, y ha pasado de vencer en las europeas del año 2019 en 8 pueblos a hacerlo en 33 en la convocatoria de ayer. Entre ellos, figuran las mayores poblaciones de la provincia, como Lucena, donde el PP ha pasado de 4.695 votos en 2019 a los 6.807 de ayer. En este caso, la caída experimentada por el PSOE ha sido de 3.552 votos, ya que en la convocatoria de hace cinco años el PSOE logró en Lucena, siendo la lista más votada, 7.070, y en este caso se ha quedado en 3.788.

También en Puente Genil ha conseguido el PP arrebatarle el primer puesto al PSOE, en un municipio donde también logró arrebatarle la alcaldía a los socialistas el año pasado. También en Priego de Córdoba han sido los populares los más votados, desbancando a los socialistas que vencieron también en las últimas europeas, igual que ha ocurrido en Palma del Río, donde el crecimiento experimentado por los populares en mayo del año pasado parece que se afianza también en este recuento. Pozoblancoparece también haberse convertido en feudo popular, ya que ésta es otra de las plazas importantes de la provincia donde también los populares han superado al PSOE por primera vez en unas europeas.

El caso de Cabra no hace más que confirmar el peso específico que el Partido Popular tiene en el municipio gobernado por Fernando Priego, mientras que Baena es otra de las plazas que tradicionalmente eran mayoritariamente socialistas y también en esta convocatoria del 9 de junio ha sido el Partido Popular la candidatura que se ha alzado con el triunfo.

Los municipios con hegemonía socialista

Entre los grandes municipios que mantiene la hegemonía el PSOE se pueden citar Montilla, Montoro o La Carlota. En los tres casos se mantiene el mismo esquema, ocupando el segundo lugar el PP y como tercera fuerza se afianza Vox.

Aunque Vox es una formación que en las pasadas elecciones municipales logró un diputado provincial merced a los resultados obtenidos en la circunscripción de Córdoba, en esta convocatoria ha logrado alzarse hasta el tercer puesto, ya que se ha consolidado como la tercera fuerza más votada en 57 pueblos y en uno más comparte espacio con Sumar, coalición que ha conseguido ser el partido mayoritario en Montalbán, ser segunda lista en 4 y tercera en 13-.

El fenómeno más singular de la provincia, que también es un reflejo de lo que ha ocurrido en otros puntos del territorio nacional, es la irrupción la lista Se acabó la Fiesta (SALF), liderada por Luis Pérez Fernández, Alvise Pérez, muy activo en las redes sociales, que ha conseguido colocarse como cuarta o quinta fuerza más votada en bastantes municipios, superando en la mayoría de los casos a candidaturas más veteranas como Sumar o Podemos.