Juan Ropero manifiesta su profunda unión con Puente Genil en el pregón de Semana Santa

El Teatro Circo de Puente Genil ha acogido este sábado el primer pregón de la Semana Santa de la localidad, pronunciado por el sacerdote Juan Ropero Pacheco. El acto ha contado con la presencia del alcalde, Sergio Velasco; del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y del presidente de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, Antonio Maíz.

Ropero ha sustentado la disertación en Jesús, en el cristianismo católico y en las vivencias pontanas como catequesis plástica. Ha sido el primer sacerdote que ha pregonado la Semana Santa de Puente Genil.

Unión con el pueblo

Con dotes de gran orador, ha expresado que “el destino de Puente Genil estaba previsto para mí“. "Pienso por qué he encajado en este bendito pueblo y es que nos une Jesús, yo estoy enamorado de él”, seguía pronunciando el sacerdote. En la localidad, ha dicho Juan Ropero se siente como uno más: "Me siento uno más de vosotros y me enseñasteis a amar al Terrible”.

"En un mundo secularizado, las corporaciones son un foco de amor y de fe”, ha continuado manifestando con convicción. “Se necesitan las cofradías y las corporaciones, deben ir unidas”, ha expresado, lazando un mensaje a las corporaciones, que "deben alumbrar en las cofradías”.

Finalmente, ha acabado concluyendo con una rotunda afirmación: “La Semana Santa de Puente Genil es una gran manifestación de Fe”. Así, ha dado paso a la semana más esperada.