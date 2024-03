El alcalde de Puente Genil anuncia el proyecto para la construcción de un campo de fútbol en Miragenil

El Ayuntamiento de Puente Genil proyecta la construcción de un nuevo campo de fútbol de césped artificial de última generación en el barrio de Miragenil, dotado de cerramiento perimetral, vestuario, aseos y gradas. Así lo ha anunciado el alcalde, Sergio Velasco, quien ha trasladado la iniciativa personalmente a la Asociación de Vecinos Miragenil, tras haber mantenido una reunión con varios miembros de la junta directiva encabezada por su presidente, Mariano Melgar, quienes han valorado positivamente dicho planteamiento.

Con ello se busca, en palabras del regidor, revitalizar el barrio de Miragenil debido a que un campo de fútbol genera una afluencia constante de público durante los doce meses del año. “Dotaríamos de una infraestructura deportiva a esta zona de la localidad que permita responder a una de las necesidades de los vecinos de Puente Genil y concretamente los de esta barriada, así como las del deporte base”, subraya Velasco.

“Esta iniciativa puede convertirse en un proyecto estratégico para el barrio de Los Tejares”, asegura Velasco. Asimismo, indica que con esta instalación municipal se da solución a una necesidad de esta zona de la ciudad, en la que no había ninguna instalación deportiva. En la actualidad, la Oficina de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento está ultimando los detalles de la redacción del proyecto dado que es una de las pocas superficies existentes en el municipio para la construcción de esta infraestructura. La estimación de esta inversión está por cerrar, pero podría ser superior a 500.000 euros. El campo de fútbol, que tendría unas dimensiones de 95x55 metros, ya se contempló en el Plan Especial del río Genil de 1996 en el entorno de los Llanos del Cristo.

Postura de la oposición

El portavoz municipal del PSOE, José Antonio Gómez, ha mostrado su sorpresa ante el anuncio del alcalde acerca de la construcción de un nuevo campo de fútbol en el barrio de Miragenil. “Desconocíamos total y plenamente este proyecto para sustituir el otro, que anunciaron a bombo y platillo en verano, en los aledaños del Manuel Polinario”, dijo Gómez, quien recordó que “en julio, el alcalde ya expresó que el proyecto de construcción de un campo de fútbol en La Pitilla, que desde el PSOE habíamos defendido, no tenía sentido, y que era más coherente tener los campos de fútbol juntos, y las piscinas junto a las piscinas. Pues bien, ahora, siete u ocho meses después, parece que ya no hay ese sentido común para tener el campo de fútbol no junto al Polinario, sino desplazado a Miragenil”.

“Es llamativo que mientras el Gobierno socialista tenía planteado una piscina en Miragenil y un campo de fútbol en La Pitilla, ahora, el PP haga un cambio de cromos para que sea un campo de fútbol en Miragenil y una piscina en La Pitilla, algo que nos parece una cabezonería”, defendió el ex concejal de Deportes. Góme