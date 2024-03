El PP acusa al Gobierno de tener paralizada la conversión de la N-432 en autovía

La senadora del Partido Popular de Córdoba Cristina Casanuevaha lamentado que el Gobierno de España tenga "suspendido" el proyecto de conversión de la N-432 en la autovía A-81. “El Gobierno de Sánchez tiene metida en un cajón una infraestructura vital para la provincia de Córdoba, para la vertebración del territorio, para fijar la población y evitar el éxodo de personas de zonas rurales, y para el desarrollo económico de la provincia de Córdoba”, ha asegurado.

La senadora ha hecho estas valoraciones tras recibir una respuesta escrita del Gobierno de España “en la que se deja constancia de que el proyecto no ha avanzado nada, que sigue olvidado y sin horizonte de ejecución”.

El 15 de febrero de 2023 el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible remitió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el expediente del Estudio Informativo del tramo Badajoz-Espiel de la futura A-81 para recabar la Declaración de Impacto Ambiental. “Ha pasado más de un año de aquello y el Gobierno no ha dicho absolutamente nada al respecto, no tenemos noticias de esa declaración de impacto ambiental ni de ningún trámite que el proyecto de conversión en autovía de la N-432 haya sufrido, por ello hemos preguntado al Gobierno de España por esta infraestructura prioritaria para los cordobeses”, ha argumentado la senadora y añade, “la sorpresa es que un año después no han hecho nada de nada para que el proyecto avance, es decir, el Gobierno tiene metida en un cajón la autovía A-81 y no le interesa que salga de allí”.

Vista de la carretera N-432 en la provincia de Córdoba. / Sánchez Moreno

Sin fecha para el informe

Casanueva, junto a los senadores cordobeses Fernando Priego y Lorena Guerra, preguntaron al Ejecutivo de Sánchez cuándo tiene previsto emitir ese informe y en caso de que haya sido emitido cuales son sus conclusiones y los cambios de trazado que supone. “La respuesta del Gobierno no puede ser más desoladora: nos dicen que ´el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto Autovía A-81 Badajoz-Granada en el tramo Badajoz-Espiel se encuentra actualmente suspendido, y esa suspensión se mantendrán hasta que se reciba la información adicional del órgano ambiental, por lo que no es posible determinar un plazo concreto para su resolución´. Ha pasado un año y no han hecho nada para que el proyecto siga adelante, y no tienen plazos concretos para que el proyecto siga adelante”, ha lamentado la senadora.

Casanueva denuncia la "opacidad" de Sánchez

Cristina Casanueva ha denunciado la "opacidad" del Gobierno de Sánchez ante el proyecto de una carretera fundamental para Córdoba y que el propio PSOE reclamaba hasta la saciedad cuando el Gobierno de España era del Partido Popular. “Cuando están en la oposición se cuelgan de la pancarta para exigir una carretera que es muy importante, pero que cuando llegan al Gobierno la olvidan y la meten en un cajón junto a la pancarta. No se puede utilizar las necesidades de los cordobeses para hacer política y cuando se tiene responsabilidad de gobierno olvidar los proyectos vitales de nuestra provincia”, ha criticado.

Además, la senadora popular ha lamentado el silencio cómplice de los diputados, senadores y cargos públicos del PSOE de Córdoba “a los que se les llenaba la boca reclamando esta autovía y que ahora callan con una cobardía pasmosa”. “Desde el Partido Popular, el único que siempre ha creído en esta infraestructura y el único que puso recursos económicos para que siguiera adelante, seguiremos reclamando esta carretera alzando la voz en nombre de los cordobeses, defendiendo lo nuestro, lo que nos corresponde por derecho”, ha concluido Casanueva.