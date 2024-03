El hospital de Montilla conmemora 20 años de asistencia sanitaria

El hospital comarcal de Montilla celebró el pasado 24 de febrero el vigésimo aniversario de su puesta en funcionamiento, que tuvo lugar en el año 2004. El centro ubicado en el paraje denominado La Retamosa, e integrado en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, ha realizado en estos años cerca de tres millones y medio de actos asistenciales -a consultas externas, urgencias, intervenciones quirúrgicas, ingresos y partos- para los habitantes de Montilla y de los municipios a los que pertenece esta área de referencia, como son Aguilar de la Frontera, Fernán NúñezMontalbánMontemayor y La Rambla. Todo ello, realizado por una plantilla integrada por 550 profesionales.

En concreto, según ha informado la Junta, el hospital montillano ha llevado a cabo, en los últimos veinte años, 2.351.159 consultas externas, 894.838 urgencias -con un promedio diario de más de 120 pacientes al día-, 70.954 intervenciones quirúrgicas, más de 230.000 estancias hospitalarias y más de 9.000 partos. Asimismo, en este período se han alcanzado cerca de 100.000 pruebas radiológicas realizadas.

Sigue señalando la Consejería en su nota, que se trata de "una actividad constante cuya dedicación ha sido reconocida a través de diversas distinciones desde sus inicios". De ellas destaca que en 2016 fue galardonado por el Ministerio de Sanidad por su estrategia de atención al parto y salud reproductiva y por su labor en la optimización de la tasa de cesáreas; con la mención de honor en la categoría de excelencia en el sector de la salud de los premios nacionales Kaizen Lean 2015, por su trabajo en materia de optimización de demoras en pacientes con cáncer de colon. También en 2015, los Premios Best in Class distinguieron a las urgencias del Hospital de Montilla como las mejores a nivel nacional y en 2016, el centro hospitalario recibió el Premio Nacional Profesor Barea 2016 por la implementación de recomendaciones No hacer. Asimismo, está acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en nivel Avanzado, y posee los distintivos Manos Seguras, Prácticas Seguras en Cirugía, y Centro contra el Dolor, tanto en el ámbito de Dolor en Urgencias como en el de Dolor Perioperatorio.

Acreditación medioambiental

Del mismo modo, tiene la acreditación medioambiental 14001 de AENOR y pertenece a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, con el nivel Bronce. En 2017 el centro recibió el galardón Benemérito Instituto por la colaboración y el apoyo a la Guardia Civil de Córdoba. Dos años más tarde, el hospital recibió el Premio al mejor servicio optimista para la Unidad de Cuidados Intensivos. Hay que destacar que en 2022 recibió el Primer Premio a la Gestión Hospitalaria Global en la categoría Top 20 de los premios Iqvia Healthcare.

Gracias a una marcada estrategia de humanización, en 2022 recibió el Premio a la Mejor Trayectoria en Humanización de la Medicina, otorgado por el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, y 2023 fue finalista en el I certamen a los mejores proyectos de humanización y premios institucionales Fundación Humans, por el trabajo El cuidado de lo invisible, lo hacemos visible: una fotografía de UCI en 360º.

Esta trayectoria, a juicio de la Junta, manifiesta de "forma patente un trabajo comprometido con la calidad como motor de mejora permanente encaminado a la excelencia que busca incrementar la confianza de la ciudadanía en el Sistema Sanitario Público".

Proyecto de mejora

En la actualidad, el centro se halla inmerso en un importante proyecto de mejora y ampliación. Con una inversión de más de cuatro millones de euros, el objetivo principal, entre otros, es dotarlo de un mayor número de consultas externas, un nuevo laboratorio más amplio y funcional o nueva área de descanso para profesionales.

También se contempla la reforma de la zona de endoscopias, que se ampliará en una sala más, de la de traumatología, radiología, gimnasio, vestuario o almacenes. La ampliación se conseguirá construyendo dos nuevos edificios a ambos lados de la actual fachada que estarán conectados mediante una pasarela. Esto supondrá la pérdida de plazas de aparcamiento que se recuperarán ampliando el párking hacia un terreno aledaño. Las obras que se están ejecutando supondrán la creación de 2.431 metros cuadrados más de construcción y la remodelación de 939 metros en el edificio ya construido