El Ayuntamiento de FuenteTójar ha solicitado la colaboración ciudadana para recuperar el brazo izquierdo arrancado el pasado sábado al monumento de los Danzantes de San Isidro.

Mediante un comunicado en redes sociales, el Consistorio tojeño solicita a la persona o personas responsables del acto vandálico, “y que pudieran tener la pieza arrancada en su poder, que la depositen en cualquier lugar público para poder proceder a su reparación”.

Igualmente, el Consistorio solicita cualquier información ciudadana sobre el paradero de este fragmento de la escultura, “a fin de aminorar los cuantiosos costes que supondría la reposición del brazo con una pieza de nueva factura”, denunciando públicamente estas actitudes y actos incívicos, “que serán puestos en conocimiento de la Guardia Civil para su investigación y esclarecimiento”.

Por su parte, la alcaldesa de Fuente-Tójar, Mari Fe Muñoz, ha señalado que, “cuesta mucho entender esta forma de actuar de algunas personas”, indicando que personalmente le gustaría que el autor o autores le explicasen, “qué ganan destrozando esta escultura cuyo fin es embellecer nuestro pueblo y homenajear a nuestros danzantes”.

Para Muñoz, “quienes piensan que no pasa nada porque paga el Ayuntamiento, les recuerdo que el dinero del Ayuntamiento es dinero público, es decir, dinero de todos, y el coste de esta reparación ya os adelanto que, si no aparece el trozo de brazo que han arrancado, va a ser bastante costoso”, afirmando que desde el Consistorio se está trabajando desde hace unos meses en un proyecto para poner cámaras de vigilancia, “que en cuanto contemos con financiación se irán instalando, porque también es un proyecto bastante costoso que, si fuésemos cívicos, no sería necesario instalar”.

Por último, la alcaldesa añade que la colaboración ciudadana, “es muy importante en casos como este, para saber quién es el responsable y que pague por ello, porque solo así conseguiremos que algún día dejen de suceder actos como estos”.