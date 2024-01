El equipo de Gobierno del PP no ha podido sacar adelante su propuesta de subida de la tasa de la basura porque votaron en contra el resto de grupos de la Corporación municipal (PSOE, IU y Vox), ya que no dispone de mayoría suficiente para ello. La propuesta para modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa resulta obligatoria "por la actualización derivada de las nuevas exigencias legales impuestas por el Gobierno central", dijo la edil de Hacienda, Tatiana Pozo, quien cifró en un 30% el incremento. Profundizó en que la adopción de esta medida persigue objetivos como alcanzar la “estabilidad presupuestaria” de Egemasa, de la que recordó que su déficit se acerca al medio millón de euros. Y, por lo tanto, "no vamos a permitir que nuestra negligencia suponga la quiebra de una empresa pública con 100 trabajadores”. Ante la negativa de los tres grupos de la oposición, dijo que "es lo mismo que decir que el Ayuntamiento está incumpliendo la Ley, pero no será por que este Ayuntamiento no ha puesto las medidas idóneas". Por ello lanzó una propuesta in extremis consistente en prorrogar la entrada en vigor de la nueva tasa a final de este año (31 de diciembre de 2024 ),en lugar del 1 de abril, como estaba previsto. Es decir, "la tasa de este año no subiría nada ni un euro". Y "estamos dispuestos a poner en marcha una campaña para difundir las bonificaciones de hasta el 50%, lo que vendría a significar la bajada de hasta un 30% sobre el pago actual " para un sector de la población- manifestó el alcalde.

Es decir, - incidió- "habría ciudadanos que podrían beneficiarse de hasta casi 27 euros al año", apostilló el regidor local, Sergio Velasco, quien dejó claro que el no haberse aprobado la propuesta significa que "hemos preferido adoptar una responsabilidad en lugar de intentar una moción de censura que es lo que están haciendo otros" . Argumentando que prorrogar el debate y aprobación no cambiaría nada sino que podría empeorar los datos de partida, aportados por los servicios técnicos municipales. El alcalde incidió en que "si lo que quieren tumbar es la propuesta porque sí, díganlo, pero asuman la realidad de su decisión". A pesar de los votos negativos, el alcalde continuó trasladando al pleno que "no es fácil decirle a la gente la verdad y ser consecuente con la legalidad ". Y concluyó "lo que vamos a votar ahora es que la modificación de la tasa entre en vigor a partir del 1 de enero de 2025 y no se tire a la basura el trabajo hecho por los técnicos", por tanto, " la subida para 2024 sería cero". Sin embargo y a pesar de la introducción de estas propuestas, los grupos no modificaron el voto manifestado por al inicio del debate y mantuvieron la negativa. IU planteó que por qué no se traslada el debate al mes de octubre en el pleno de las ordenanzas "y durante este año podemos ver la actualización del padrón o estudiar el presupuesto de Egemasa e incluso podremos moderar la subida". Ante el planteamiento de Velasco , el concejal socialista, José Antonio Gómez apostilló la idea manifestada por Izquierda Unida e incidió que "deje sobre la mesa el basurazo", con el fin de " no dañar el maltrecho bolsillo de los vecinos y vecinas de Puente Genil, y la propuesta de subir la tasa de la basura de casi un 42% para viviendas, y proponemos una subida progresiva en varios años como así lo permite la ley para equilibrar el coste del servicio". Desde el PSOE "entendemos que una subida gradual sería más justa y menos lesiva para la ciudadanía, teniendo en cuenta que estamos de acuerdo en que se aplique una subida a los grandes generadores de residuos. Es por ello que reiteramos nuestra disponibilidad para negociar la modificación de la ordenanza, teniendo en cuenta que, sea como fuere, no entraría en vigor hasta el 1 de abril". Antonia Gallardo (VOX) indicó que votan en contra "porque es una barbaridad una subida del 41,59% cuando el agua está como está, los precios son un disparate, es un ataque a las clases medias”. Aparcamiento público La Alcaldía de Puente Genil ha presentado al Pleno la resolución del contrato administrativo de "cesión onerosa de derecho de superficie parking subsuelo Paseo del Romeral" por "incumplimiento de obligaciones esenciales del contratista que causan grave perjuicio al interés público". La propuesta del Gobierno se lleva a cabo tras recibir varios informes, uno de Secretaría General del Ayuntamiento de Puente Genil, sobre la situación del parking del Paseo de Romeral, otro emitido por el tesorero accidental sobre las deudas derivadas del impago del canon concesional y tributos derivados de la concesión y el tercero emitido por la Policía Local sobre la situación de falta de mantenimiento, conservación y cumplimiento del funcionamiento de las instalaciones necesarias para parking en rotación. La propuesta salió adelante por la unanimidad de todos los grupos (PP, PSOE, IU y Vox). En base a estos informes se le concedió al contratista, acreedor hipotecario y otros titulares de derechos reales el plazo de 10 días naturales, para presentar posibles alegaciones, que fueron desestimadas.