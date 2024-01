El Pleno del Ayuntamiento de Monturque ha aprobado con los votos a favor del grupo municipal del PSOE y el voto contrario del PP el presupuesto de esta entidad local para el ejercicio 2024. Unas cuentas que, en esta ocasión, ascienden a 2.036.658,42 euros lo que supone un incremento en 101.596,80 euros (casi un 5%) respecto a 2023 y que, según el alcalde, Antonio Castro, viene motivado “por el incremento en las transferencias corrientes que recibimos de otras administraciones”, tales como los programas de Ayuda a Domicilio, Contratos Sociales o el ‘Más Provincia’ de la Diputación de Córdoba o la participación en los tributos tanto autonómicos como estatales “que este año subirán de media un 5%”.

De esta forma, Castro ha defendido estos presupuestos como “unos de los mayores en la historia de nuestro Ayuntamiento”, destacando que “gracias al esfuerzo del equipo de Gobierno y a que cumplimos con la estabilidad presupuestaria queremos seguir apostando por dinamizar la economía de Monturque y el día a día de las familias monturqueñas, mejorando su calidad de vida y reforzando los servicios públicos”.

En este sentido el alcalde ha destacado algunos programas que se mantendrán respecto a años anteriores como los El Rincón de la Diversión, o los programas de formación para el empleo y de empleo social que ya se vienen desarrollando en la localidad, así como las líneas de apoyo al sector empresarial “manteniendo reuniones con empresas de nuestro pueblo y colaborando con campañas y actividades a los pequeños negocios”. Igualmente, el primer edil ha hecho hincapié en el trabajo que este año 2024 se desarrollará con los colectivos y el tejido asociativo local, como son las asociaciones y hermandades de Monturque, “a quienes este año vamos a destinar la cantidad de 44.600 euros para subvencionar aquellos proyectos que llevan a cabo en nuestro municipio”.

Por último, en el capítulo de inversiones Castro ha señalado que “se produce una disminución respecto a 2023, debido a que este Gobierno tiene como reto hacer frente a grandes inversiones que no tienen cabida en el presupuesto por lo que en este ejercicio deberemos acometer los proyectos de inversión mediante la financiación de otras Administraciones públicas”. Una línea de acción posible “gracias a la gestión responsable que hemos desarrollado en 2023 y que nos ha llevado a cumplir con la estabilidad presupuestaria, por lo que podemos decir que este Ayuntamiento no tiene a día de hoy deuda financiera” lo que permitirá, pese a la posible reactivación reglas fiscales, “que podamos usar los remanentes de Tesorería para ejecutar obras financieramente sostenibles que no vienen reflejadas en este presupuesto”, ha explicado.