La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Aguilar y las parroquia locales han celebrado hoy un acto para la colocación y bendición de una nueva cruz en el entorno del Llanito de las Descalzas, que ha estado presidido por una misa a en la parroquia del Soterraño. Numerosas personas han acudido a la reposición de una cruz cuya retirada provocó una amplia polémica en el municipio.

Al término de la eucaristía, se ha llevado a cabo una procesión con el Lignum Crucis que se venera en la hermandad de la Veracruz hasta las Descalzas. En esa procesión ha participado la Centuria Romana de Jesús Nazareno. En la misa y el desfile posterior han participado, además, la Capilla Musical del Santo Sepulcro, La Banda de Cornetas y Tambores Maestro Valero y la Agrupación Santa Cecilia.

El diseño inicial de la cruz es un boceto de Ignacio Sierra Quirós, párroco de Castro del Río, pero ha contado con una intervención posterior de Ricardo Llamas. El marmolista encargado de construirla ha sido el aguilarense El Picas y el herrero en llevar a cabo el diseño de la cruz, Antonio Cecilia (fue una de sus últimas obras antes de su jubilación).

La nueva cruz tiene cuatro metros de altura y recoge elementos de la fachada de la Iglesia de las Descalzas. Según explica Pablo Lora, párroco de Aguilar a Diario CÓRDOBA, han intervenido en su construcción “Iglesia e instituciones civiles”, ya que se han tenido que consensuar posturas, debido a la remodelación total del Llano de las Descalzas. "Si no es juntos, las cosas no salen; todos sumamos y todos podemos poner nuestro granito de arena; todos construimos la sociedad de hoy", apunta. Además, recalca que “la intención clara es devolver a su lugar de la plaza, el signo de la fe en comunión y concordia”.

Retirada de la Cruz de los Caídos

La nueva cruz sustituye a la cruz de los caídos que presidió la plaza de las Descalzas desde el 1 de abril de 1938 de "para perpetuar la gloriosa memoria de los caídos por España", hasta su retirada por parte del Ayuntamiento de la localidad el 18 de enero de 2021. Aquel día, un centenar de personas protestaron por la decisión de retirar un símbolo que ya era para una parte de Aguilar--y para los partidos de PP y PSOE-- "solo un símbolo religioso".

El Ayuntamiento en manos de Izquierda Unida, por su parte, defendió la retirada aludiendo, en primer lugar, a la Ley de la Memoria Histórica; además de a que la ubicación de la cruz alteraba la visibilidad del monumento BIC del convento de las Descalzas y de que ciertas humedades en la iglesia podrían deberse al pequeño jardín de la zona inferior de la cruz. Por otra parte, la Plataforma por la Comisión de la Verdad en Córdoba mostró su apoyo a la decisión del Ayuntamiento de Aguilar, al entender la retirada como "un acto democrático para eliminar los símbolos públicos de la dictadura franquista".

Las instituciones mantuvieron posturas contrarias y la Junta de Andalucía aclaró que la cruz no era un BIC, ni formaba parte de un BIC, sino que era "un elemento urbano cuya competencia es exclusiva del Ayuntamiento". Vox, pese a no tener representación en el Ayuntamiento de Aguilar acudió a la zona para reivindicar que no se retirara la cruz. La polémica se extendió por las redes y surgieron diversas dinámicas como el encendido de velas en el entorno o la colocación de una cruz pegada a la propia fachada del convento que se ha retirado recientemente. Ahora, la iniciativa de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Aguilar y de las parroquias locales ha sido consensuada con el Ayuntamiento.