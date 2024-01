La unión hace la fuerza. Bajo esa premisa el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el presidente de CECO y la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, y los dirigentes de CCOO y UGT en Córdoba, Marina Borrego y Vicente Palomares, respectivamente, han exhibido hoy su unión para reclamar a Red Eléctrica que tenga en cuenta las alegaciones presentadas para mejorar la potencia en la zona norte de la provincia.

En una comparecencia pública, celebrada en la Delegación del Gobierno de la Junta, todos han manifestado la necesidad de tener una sola voz y una única postura en este asunto. "Confío y espero que se sumen más administraciones", ha señalado Molina en alusión al Gobierno de España, que es de quien depende Red Eléctrica. Porque "esto es algo bueno para la provincia de Córdoba, estamos hablando de una medida que no es que vaya a lastrar el futuro de estas comarcas, es que está lastrando ya el presente" ante el bloqueo de proyectos e iniciativas empresariales que no prosperan en la zona por falta de infraestructuras eléctricas, ha recordado el delegado del Gobierno andaluz.

El presidente de la Diputación ha recordado los casos de unión de las administraciones y agentes sociales para sacar proyectos en común, como "en el caso de la Base Logística Militar o el Palacio de Congresos". Al respecto, Fuentes ha indicado que "en Córdoba el consenso y la unión es un ejemplo. Esto es un tema donde nos va la vida".

Para el presidente de la patronal la situación de Córdoba sería totalmente diferente en la actualidad si estuvieran ejecutadas todas las infraestructuras eléctricas que se están demandando. "Esto es un proyecto común de creación de empleo y de riqueza, pero si no se dan los mimbres necesarios no se puede llevar a cabo". En este sentido ha sentenciado que "Córdoba no puede ser vilipendiada por el Gobierno" y estar a la cola de España en inversiones eléctricas.

Más clarificador ha sido el dirigente de UGT, quien ha comparado a la provincia con un enfermo terminal, que está conectado a un respirador para mantenerse con vida y con el problema, como es el caso del Guadiato, "que ni siquiera tiene un enchufe donde conectarse para seguir viviendo". A su juicio, esa falta de electricidad "está dejando morir a esta zona de Córdoba, que es un páramo industrial. El Guadiato no puede quedar descolgado. No hay más tiempo. O ahora o allí no quedará nadie", ha sentenciado.

El Gobierno trabaja ya en el horizonte de 2030

Por último, la responsable de CCOO en Córdoba ha señalado que "es fundamental que los agentes sociales estemos unidos con las administraciones". Ha añadido que "estamos ante una reivindicación histórica" y que seguirán peleando para "industrializar toda nuestra provincia para que pueda generar riqueza y sea sostenible.

Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno han matizado que Red Eléctrica está trabajando ya en repotenciar la zona del Guadiato, pero con vista al horizonte 2026-2030, para lo cual han empezado ya contactar con las distintas comunidades para que presenten sus propuestas de cara al próximo plan de inversiones.

Para los dirigentes de Junta, Diputación, CECO, CCOO y UGT "la provincia no puede esperar" y han reclamado incluir la citada mejora, que sería la repotenciación de la línea entre Llerena (Extremadura) y Peñarroya con cargo al plan 2021-2025, y que está incluida en las alegaciones para hacer efectiva dicha medida cuanto antes.