El alcalde de Añora, Bartolomé Madrid (PP), ha señalado este viernes que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, «vino a Los Pedroches sin afrontar su responsabilidad y sin anunciar la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera», pese a que los técnicos de la Confederación «ya propusieron esa solución y fueron desoídos». Madrid dice que «debe haber una reunión seria, con un orden del día» invitándose a la Diputación y a la Junta, que «sí están haciendo sus deberes, y a los presidentes de las mancomunidades». Además, lamentó las concesiones a Puigdemont «para mantener el Falcon» y « la falta de respeto a nuestra tierra al no incluir en el último real decreto de sequía el trasvase con Puente Nuevo».

Junta y Diputación aplauden el cambio de postura del Gobierno sobre el trasvase de Puente Nuevo a Sierra Boyera Por su parte, el alcalde de El Viso, Juan Díaz (PSOE) indicó que «el Ministerio y su secretario de Estado han venido a ayudar» y añade que «el agua no tiene que tener matices políticos y las excusas del PP ya tienen que ser las justas por no ir a la reunión». Díaz valoró «de forma positiva» que Morán se comprometiese a aportar financiación en lo que se precise en la depuración «y a hablar con la Diputación y la Junta para crear un grupo de trabajo e ir de la mano todos». Además, señala que «lo que los ciudadanos nos piden es unidad».