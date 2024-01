El alto cargo estatal expresó esa posibilidad durante una reunión de la Mesa del Agua con alcaldes del Norte de Córdoba. El trasvase está contemplado en el Plan Hidrológico de Cuenca, pero las declaraciones de Morán suponen un cambio de rumbo con respecto a lo que hasta ahora había expresado el Gobierno.

A comienzos del año 2022, cuando ya se vislumbraban los problemas con el abastecimiento de agua en Los Pedroches y el Guadiato para el verano de ese mismo año, fueron los propios técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir quienes plantearon la conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera como solución inmediata. Existen documentos y testimonios que confirman ese planteamiento. Sin embargo, unas semanas después el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto de medidas urgentes contra la sequía en el que no se recogía esta obra.

Desde entonces, tanto el Ejecutivo central a través de diferentes cargos como representantes políticos del PSOE se han afanado en desmontar la pertinencia del trasvase con diferentes argumentos. Hasta este jueves. El Ejecutivo de Sánchez no se compromete ahora a hacer la obra, pero al menos ya no la descarta.

Por eso el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, han saludado el cambio de postura del Gobierno central. Ahora bien, según Fuentes "el Norte no puede esperar a 2027, hay que hacerlo ya"; se refiere al plan hidrológico que abarca hasta ese año, un plazo muy ajustado para una obra de ese calado con todos los trámites administrativos que conlleva. Por su parte, Molina ha recordado que la Junta está cumpliendo sus compromisos pero el trasvase Puente Nuevo-Sierra Boyera es competencia exclusiva del Estado. "Los que han cambiado de opinión son ellos", ha indicado a Diario Córdoba.

Otra propuesta del Gobierno central es colaborar con la modernización de la planta potabilizadora (ETAP) de Sierra Boyera, incapaz de limpiar el agua que llega desde La Colada en las condiciones actuales. Como solución de urgencia, la Diputación ha puesto en marcha un paquete de actuaciones con un coste de 4 millones de euros que abona la Junta.

Para el futuro, la ETAP de Sierra Boyera necesita una reforma de mucho más calado, cuyo coste se estima en unos 9 millones de euros. Es ahí donde las administraciones dirigidas por el PP piden la colaboración del Gobierno central, dado que las obras de urgencia están ya en marcha y tienen el presupuesto liberado y asignado.

El vicesecretario general del PSOE de Córdoba y portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha afirmado este viernes que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Córdoba “han insultado y faltado al respeto” a los 80.000 vecinos y vecinas del Guadiato y Los Pedroches que desde hace meses no tienen suministro de agua potable en sus hogares por “plantar al Gobierno de España” y no acudir a la reunión convocada por el secretario de Estado de Medio Ambiente con el resto de administraciones y sectores económicos y sociales de la zona para poner encima de la mesa acciones comunes que resuelvan este problema. El socialista ha insistido en que esta “injuria y sinvergonzonería” de las administraciones gobernadas por el PP “no tiene nombre cuando se cumplen 10 meses desde que los vecinos del Guadiato y Los Pedroches no tienen acceso al agua potable en sus casas". Tanto la Junta como la Diputación han asegurado que nunca fueron invitados oficialmente al encuentro.