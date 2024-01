El Ministerio Para la Transición Ecológica, del que depende el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica, al que la Diputación de Córdoba ha anunciado que presentará alegaciones, considera que, al margen de que está todavía abierto el plazo de alegaciones, el hecho de que en la revisión efectuada se hayan incluido pocas modificaciones se debe a que «el diseño de la red es suficiente para cubrir las necesidades previstas».

Fuentes del ministerio han indicado a Diario CÓRDOBA que se ha sacado a información pública «una propuesta de modificación puntual de la vigente Planificación que implica un incremento de inversión neta de 321 millones sobre los 6.964 de inversión previstos originalmente en la Planificación vigente; hay unas modificaciones puntuales que suponen actuaciones nuevas y otras modificaciones que rebajan el coste de actuaciones que ya estaban previstas». Esta fase de información pública permite, añaden, «recabar alegaciones y comentarios de todos los interesados».

Estas modificaciones, que se nutren de una partida de la adenda del Plan de Recuperación de 931 millones, responden a la «necesidad de adaptar la red a nuevos proyectos, muchos de ellos a su vez resultado del Plan de Recuperación y sujetos a plazos concretos de ejecución».

Señalan desde el ministerio que «las modificaciones permitirán el desarrollo de nuevos proyectos que no podrían ejecutarse con el diseño previsto anteriormente, y no responden, por lo tanto, a un reparto de fondos por población o por extensión territorial; el hecho de que no haya un número relevante de modificaciones puntuales implica, en cualquier territorio, que el actual diseño de la red es suficiente para cubrir las necesidades previstas en la Planificación vigente».

Además, anuncia el Miteco que para dar cabida a todo el desarrollo del Plan de Recuperación, más allá de las modificaciones puntuales, el Gobierno ha iniciado ya el procedimiento para elaborar una nueva Planificación con Horizonte 2030, «adelantándose al ciclo de revisión habitual».