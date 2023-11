La presentación del proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía por el Gobierno andaluz ha desplegado sendas campañas de valoración en las organizaciones políticas de la Comunidad. En ellas, mientras que los responsables populares defienden el documento y sus aportaciones, los socialistas critican las carencias que presenta. Este lunes se desarrollaron actos al respecto en Pozoblanco y Baena, por el PP, y en Palma del Río y Puente Genil por el PSOE.

Así en Pozoblanco, la secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, destacó que la Junta «destina un 20% más de inversiones para agua, agricultura y ganadería» en la provincia. Así, destacó que «en Córdoba 138 millones de euros irán destinados a inversiones en materia de agricultura, ganadería y agua, lo que supone un 20% más que en 2023».

En relación a la comarca de Los Pedroches, Cabelló destacó que los presupuestos contemplan la ampliación de la estación depuradora de Pozoblanco, la agrupación de vertidos y depurada de Santa Eufemia y Torrecampo, la conducción definitiva de La Colada y la financiación de la mejora de la ETAP de Sierra Boyera. En otras materias, contempla partidas para el parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro; actuaciones en los IES San Roque en Dos Torres y Antonio María Calero en Pozoblanco y, en materia de salud, para el centro de salud de Villanueva de Córdoba y el nuevo centro de salud de Añora.

Por su parte, en Puente Genil, el PSOE, por medio de Esteban Morales e Isabel Ambrosio, analizó la repercusión de las cuentas en Córdoba y Puente Genil. Morales apuntó que «hay una exclusión de Puente Genil» y «por eso no nos gusta porque no lleva el nombre de Puente Genil, no van a resolver el día a día de los vecinos».Sobre todo, Morales se refirió a la Autovía del Olivar sobre la que indicó que después de «cinco años en los que hemos tenido mucha paciencia, no tenemos ni un euro ni ningún estudio», a pesar de que la A- 318, por donde transcurriría la del Olivar, «sigue teniendo alta siniestralidad, con 9.000 vehículos diarios en una zona de alto nivel de empleo», apostilló. También criticó la falta de recursos para sanidad y para el tercer vaso de la depuradora.

Sobre la Autovía del Olivar se pronunció en Baena el diputado popular Javier Vacas, quien indicó que «el PSOE parece no tener memoria, ya que habiendo gobernado durante 40 años, dejaron muchos proyectos en el cajón como la Autovía del Olivar» y añadió que el Gobierno de Juanma Moreno ha tomado los expedientes del proyecto para retomarlo.

Por último, Rafi Crespín, secretaria general de PSOE cordobés, indicó en Palma del Río que «no se contempla la apertura completa del hospital ni tampoco el desdoble de A-431» y añadió que es un modelo presupuestario que «no cree en los servicios públicos y en los derechos ciudadanos».