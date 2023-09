La segunda jornada de Agropriego, feria de muestras de maquinaria agrícola que se celebra en Priego, se ha caracterizado por las numerosas visitas registradas durante todo el día, presentando la zona expositiva del parque multiusos Niceto Alcalá-Zamora una gran animación, repitiéndose como ya ocurriera en la tarde-noche del viernes importantes aglomeraciones en la zona de agroalimentaria y la carpa multisectorial.

Pese a que la feria abría sus puertas al público el viernes, a primera hora de la mañana de este sábado ha tenido lugar la inauguración oficial por parte de las autoridades, que durante sus respectivas intervenciones incidieron en el peso que la muestra tiene dentro de nuestra región, particularmente para el sector del olivar.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, incidía en la importancia de la profesionalización de toda feria que se precie, ya que, como señalaba, “ese es el camino, hablar de cosas que les interesen a los agricultores y que seamos capaces de ir modernizando, hablar de desarrollo rural, de la cultura del aceite”.

Según Fuentes, uno de los retos de cara al futuro es la comercialización, por lo que anunciaba que desde el equipo de gobierno de la institución provincial “tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido, ya que no entendemos una feria sin negocio, por lo que desde la Diputación vamos a intentar poner en marcha ese valor añadido”. En este sentido, el presidente de la institución provincial adelantaba que, de cara a la próxima edición de Agropriego, “intentaremos ampliar la difusión para que se visibilice la feria infinitamente más, y que seamos capaces de ver cómo vamos colocando esta feria en el mundo agropopular, a nivel nacional, vendiendo lo que mejor sabemos hacer, ya que si no lo vendemos, esto no tiene ningún sentido, por lo que entre todos tenemos que intentar proyectar la imagen de Agropriego a lugares donde antes no se ha hecho”.

Por su parte, el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, que pidió públicamente disculpas por el retraso de la inauguración institucional, destacaba que en la primera jornada “ya se han realizado bastantes transacciones, por lo que la feria está funcionando bien”.

Valdivia, que afirmaba que Agropriego “no es una feria más, es un evento muy importante para el sector productivo que es la base de nuestra economía como es el olivar”, incidía en que nos encontramos ante un evento de referencia para todos los públicos, “tanto para el que viene a mejorar su producción, a mejorar su industria, como para el que viene a disfrutar con su familia, a disfrutar de otras ofertas que hay en el recinto de un evento que en otras ocasiones alcanzó las 40.000 personas y que es la cifra que esperamos alcanzar este año”.

Igualmente, el alcalde agradecía a los más de 90 expositores que toman parte en la feria “el esfuerzo que han hecho para estar aquí presentes”, concluyendo su intervención recordando que ante la actual coyuntura “es importante que las instituciones sigamos defendiendo las bondades de nuestro producto estrella, el aceite de oliva virgen extra, porque en un momento donde la cosecha es escasa, donde la subida de precios hace que el consumidor se decante hacia otras grasas, podemos perder el enorme trabajo que se ha hecho durante décadas para conseguir posicionar al aceite de oliva virgen extra”.

Junto a Fuentes y Valdivia, el acto contó igualmente con la presencia de los delegados territoriales de Fomento y Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, María del Carmen Granados y Rafael Martínez, respectivamente; la vicesecretaria general de administración local, María Luisa Ceballos; el presidente de Iprodeco, Félix Romero; la vicepresidenta segunda de la Diputación, Marta Siles; la senadora Cristina Casanueva; miembros de la Corporación prieguense; y alcaldes y representantes de las corporaciones municipales de Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar.

En cuanto a las actividades de la jornada de este sábado, el Pabellón del Aceite acoge una nueva edición de Cocina en familia, así como distintas degustaciones gastronómicas y la realización de recetas tradicionales con el aceite de oliva virgen extra como gran protagonista.

Igualmente, en horario matinal, se completó la programación de las séptimas jornadas de profesionalización para agricultores con tres conferencias centradas en la restauración, preservación y mejora de los ecosistemas del olivar, registrándose también un gran número de visitas a las dos exposiciones temáticas con las que cuenta la muestra, Del terreno. Huertas de Priego y Olearum Ilumina, la cultura del aceite.