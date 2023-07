Esperanza Caro de la Barrera, exalcaldesa por el PSOE de Palma del Río en el anterior madato, renuncia a su acta de concejala, aunque se mantiene al frente de la Secretaría General del partido en la localidad.

Caro de la Barrera comunicó su decisión en una asamblea extraordinaria de la agrupación local y señaló que viene motivada por el resultado electoral del 28 de mayo. La exalcaldesa ha trasladado a su partido que su decisión es meramente personal, manifiestando que se encuentra en una situación en la que sus condiciones físicas y emocionales no están pasando por su mejor momento y que necesita cuidarse y cuidar a su familia. Añade que “desde la honradez me veo en la obligación de presentar mi renuncia porque para hacer una buena oposición hay que estar al 100%, y ahora mismo no es mi caso”.

La exregidora palmeña señaló en la asamblea socialista que “lo más digno es presentar mi renuncia y recuperarme lo antes posible, creo que es lo mejor para mí, para mi familia y también para mi partido”. Esperanza Caro anunció que en los próximos días el PSOE nombrará nuevo portavoz, concejal y persona liberada.

El PSOE ha perdido en Palma del Río, tras 11 mandatos en el gobierno municipal, toda la etapa democrática, el gobierno municipal, pasando de 10 a 6 concejales. Un vuelco electoral que ha dado 12 ediles al PP con Matilde Esteo a la cabeza, que fue elegida alcaldesa el 17 de junio. En el mismo pleno Caro de la Barrera tomó posesión de su acta de concejala y actuaba como portavoz de su partido.

En la candidatura encabezada por Caro de la Barrera figuraban José Caamaño Martínez, Ana Belén Corredera Liñán, Alejandro Marco Trillo, Sonia Díaz Díaz, José María Parra Ortíz, Ana Belén Santos Navarro, José Antonio Martínez Liñán, Aida García Alvárez y Carlos Muñoz Ruiz.

Por otro lado, Caro de la Barrera forma parte de la candidatura del PSOE-Córdoba al Congreso ante la cita con las urnas del 23 de julio, ocupa el puesto número 4.