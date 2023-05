Alrededor de una treintena de espectáculos conformarán la programación de la 40ª edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía, que se celebrará este año del 3 al 7 de julio en la localidad cordobesa de Palma del Río. Coincidiendo con el 40º aniversario de la feria, "el mejor escaparate de las artes escénicas de Andalucía", se recupera para la programación el lunes, ampliando a cinco los días de celebración de la feria.

Según informa la organización en una nota, la programación se completará en las próximas semanas, pero ya se pueden anunciar "25 espectáculos, cuatro estrenos absolutos, cuatro estrenos en Andalucía, siete espectáculos de danza, dos de circo, siete infantiles/familiares, cuatro de títeres, tres al aire libre/calle, siete de teatro de sala y dos espectáculos musicales, así como el Premio Max al mejor espectáculo de danza 2023".

Nueve de estas compañías acuden este año por primera vez a Feria de Palma como compañía seleccionada. También destaca que al menos 13 de los espectáculos cuentan con un destacado papel de la mujer, ya sea por la dramaturgia, la coreografía, la interpretación, la dirección o la producción, realizadas por mujeres.

Novedades de la Feria 2023

Entre las novedades, se ha anunciado una programación específica de danza, que protagonizará la jornada del lunes y martes. Todo esto, unido a la entrega del Premio Salvador Távora al coreógrafo y creador Guillermo Weickert, convierte a la danza y a sus profesionales en protagonistas de la 40ª edición, mediante el desarrollo de un programa de actividades y convocatoria para profesionales en los que se ha venido trabajando en colaboración con la PAD (Asociación de Profesionales de la Danza de Andalucía).

Feria de Palma presenta una programación "diversa y abierta", con compañías de Andalucía, Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña y Portugal. A través de la creación contemporánea, Feria de Palma pretende reafirmarse como un espacio de diálogo y miradas plurales y supone una "extraordinaria plataforma de encuentro entre diferentes agentes del sector, en la que se promueven múltiples posibilidades de intercambio de experiencias y contrataciones artísticas".

En la 40ª edición contará con escenarios en el espacio Reina Victoria, la Sala La Caseta, el Teatro Coliseo, el convento de Santa Clara, los Jardines de Reina Victoria, el Paseo Alfonso XIII y diversos espacios de calle o singulares.

Programación de la 40ª edición

De esto modo, llegan a la feria C-art Dance, con Hiraeth; María del Mar Suárez La Chachi, con Taranto Aleatorio; Daniel Doña, con Retrospectiva 2.0; Da.Te.Danza, con En tierra de nadie (estreno versión calle); Vanesa Aibar & Enric Monfort, con La reina del metal (Premio Max al Mejor Espectáculo de danza 2023); Maitane Sarralde, con desanuda; Bricabrac Teatro, con Don Quijote nómada; Alberto Cortés, con One night at the golden bar; y Tenemos Gato, con Algunos días (estreno en Andalucía).

También estarán en la feria Lucía Vázquez, y su About bunny; La Zaranda, con Manual para armar un sueño (estreno en Andalucía); Lapso Producciones, con Ad libitum (estreno absoluto); Escenoteca, con Animalitos, una historia trocha (estreno absoluto); Índigo Teatro, con Viaje al planeta de todo es posible; La Rara, con Orgía; Histrión Teatro, y su Nevenka; Partículas Elementales, con Quiero la luna (estreno en Andalucía), y La Sal Teatro, conTres y un bosque (estreno absoluto).

Completan el listado de compañías El Aedo Teatro, con El monstruo de White Roses'(estreno absoluto); La Rous, y su Vacío (estreno en Andalucía); El Espejo Negro, con El verdugo; Desguace Teatro/Ana Santa Cruz, con Pepo y Pepe; Laviebel, con Rancho Porlier; Atalaya Teatro, y su Esperando a Godot, y, por último, Teatro Español/Bravo teatro, con Don Ramón María del Valle Inclán (estreno en Andalucía).

Así, este año la programación cuenta con "relevantes montajes" de danza a cargo de La Chachi, Daniel Doña o Vanesa Aibar, reciente Premio Max al mejor espectáculo de danza 2023, regresa Alberto Cortés después de obtener el Premio al Mejor espectáculo de Feria de Palma el año pasado, algunas de las compañías más emblemáticas de la escena andaluza como La Rous, Histrión Teatro, Atalaya, La Zaranda, El Espejo Negro o LavieBel.

Igualmente, hay propuestas de riesgo encabezadas por la compañía La Rara o Lucía Vázquez, espectáculos de compañías emergentes como Índigo Teatro, C-Art Dance, estrenos diversos como los propuestos por Lapso, La Sal, Da.Te.Danza, así como otros espectáculos nacionales como el caso de Maitane Sarralde, Tenemos Gato y uno de los espectáculos más destacados de la temporada madrileña reciente, encabezado por Pedro Casablanc, que regresa a los escenarios de Palma del Río después de muchos años. Una "programación de calidad, que representa la diversidad y la pluralidad de las artes escénicas de dentro y fuera de Andalucía".

Organizada por el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Palma del Río, en la actualidad Feria de Palma se sustenta gracias a un convenio marco de colaboración con participación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Área de Cultura de la Diputación de Córdoba. Igualmente, otros organismos muestran su apoyo como las diputaciones de Sevilla, Granada y Málaga, el festival Circada, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, el FITA del Alentejo y diversas empresas locales de la ciudad de Palma del Río.