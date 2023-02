El Pleno de Pozoblanco aprueba el Plan Director de Arbolado Urbano

El pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco aprobó, por unanimidad, en la sesión ordinaria del mes de enero celebrada en la noche de este martes el Plan Director de Arbolado Urbano del municipio, cuyo objeto es analizar y optimizar la gestión de patrimonio verde urbano de la localidad. Según el informe técnico de fecha 11 de enero de 2023, el plan director mencionado cumple con los objetivos generales alcanzable a través de un diagnóstico lo más preciso posible de la situación actual, identifica problemas y propone soluciones para alcanzar un modelo sostenible de gestión de la vegetación.

El alcalde, Santiago Cabello, calificó este plan de necesario para el municipio , añadiendo que es “una hoja de ruta para que Pozoblanco tenga el nivel de arbolado y zonas verdes que merece". Según Cabello, Pozoblanco tiene a día de hoy 2.500 árboles con 42 especies diferentes y en estos tres años y medio de esta legislatura se han plantado más 150 árboles nuevos.

El pleno aprobó igualmente por unanimidad el proyecto de actuación para la instalación de una planta de compostaje de tratamiento forestal en la parcela 46 del polígono 20 del paraje dehesa boyal a instancia de Talher SA, empresa concesionaria del contrato de prestación del servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de jardines municipales, constituyendo una mejora ofertada a dicho contrato. La planta tendrá una inversión que rondará los 18.000 euros y permitirá el compostaje de restos de podas en lugar de su incineración.

Entre las cuestiones que se abordaron en el capítulo de ruegos y preguntas figuró una pregunta de la portavoz del PSOE, Rosario Rossi, tras ver, dijo, en el último pleno de Diputación de 21 de diciembre de 2022, el inicio de un expediente de reintegro contra el Ayuntamiento de Pozoblanco por no ejecutar en plazo una subvención por importe de 33.000 euros en materia de barreras arquitectónicas destinada a mejoras en el ascensor del Ayuntamiento . La portavoz del equipo de gobierno y concejala de Urbanismo, Anastasia Calero, aseguró que tanto el alcalde como ella misma y los técnicos municipales han enviado continuos requerimientos para la instalación de ese ascensor y añadió que se ha enviado documentación justificativa.

Por otro lado el concejal de Patrimonio, Alberto Villarejo, anunció que se está trabajando en una serie de actividades para conmemorar el centenario de la concesión del título de ciudad a Pozoblanco por parte del Rey Alfonso XIII el 22 de abril de 1923.

EL PP pide la dimisión del portavoz de IU, Miguel Calero

La noche terminó con un rifirrafe en el capítulo de ruegos y preguntas entre parte del equipo de gobierno y el portavoz de IU, Miguel Calero, a cuentas de la reciente rueda de prensa del segundo la pasada semana en la que tras hablar de una demanda interpuesta por un funcionario del Ayuntamiento por acoso laboral contra el alcalde y el consistorio, afirmó que pediría la dimisión del alcalde si la sentencia tras el juicio celebrado el 17 de enero fuera desfavorable al Ayuntamiento. Ayer se supo que el juez ha dictado sentencia desestimatoria y por tanto a favor del Ayuntamiento y del alcalde de la localidad, Santiago Cabello, en este caso.

Tanto el alcalde, Santiago Cabello, como la concejala de Personal, Inmaculada Reyes, y la portavoz municipal del PP, Anastasia Calero, pidieron la dimisión de Miguel Calero por ”las acusaciones” vertidas contra el alcalde en esa rueda de prensa . El alcalde acusó a Calero de crispar el ambiente de esta legislatura y destruir al equipo de gobierno y la figura del alcalde . Cabello y Reyes acusaron al portavoz de IU de no respetar la presunción de inocencia del primer edil, mientras que el alcalde le recriminó que no pidiera disculpas por sus declaraciones tras conocer la sentencia del juez. Por su parte Miguel Calero, que afirmó que el caso no estaba cerrado porque cabe la posibilidad de recurso por parte del funcionario demandante, se reafirmó en que pedirá la dimisión del alcalde si finalmente la sentencia no es favorable para el consistorio.