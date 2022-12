La Diputación de Córdoba cerrará el año 2022 sin haber aprobado los presupuestos correspondientes al año siguiente, hecho que se produce por primera vez en este mandato, en el que uno de los compromisos del actual equipo de gobierno era iniciar cada ejercicio con las cuentas en vigor.

Además, según han criticado los portavoces de la oposición, tampoco se ha reunido al Consejo de Alcaldes que es un órgano consultivo al que se dan a conocer los números de la institución provincial antes de aprobarlos. Según ha explicado el portavoz socialista, Esteban Morales, esta circunstancia se ha producido, sobre todo porque la Junta de Andalucía no ha permitido, como lo venía haciendo siempre, que se recurra a créditos para financiar actuaciones como los Planes Provinciales.

La oposición se queja de falta de información

Así, el portavoz de Vox, Rafael Saco, ha calificado el pleno celebrado este miércoles como atípico, “porque no se van a debatir los presupuestos, no sabemos exactamente por qué, no nos han dado ninguna información, más allá de que en la comisión de Hacienda nos dijeron que estaban terminando de cuadrarlos”. Saco indica que hay convocada para mañana una Junta de Portavoces extraordinaria en la que se hablará de presupuestos. En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Ciudadanos, Érika Nevado, quien ha señalado que su grupo tampoco sabe nada del borrador de los presupuestos y que por registro de entrada han solicitado información al respecto.

Por su parte, Manuel Torres, que ha ejercido de portavoz popular, ha mostrado asimismo su crítica al respecto y ha indicado que “nos hubiera gustado que en este pleno que no hay proposiciones se hubiera debatido el presupuesto”. A juicio de Torres, “vamos a destiempo una vez más, porque se están incumpliendo esos plazos que nos dan a los ayuntamientos para montar nuestros proyectos y formular algunas propuestas”. Además, ha lamentado Torres que no se convoque el Consejo de Alcaldes, hasta el 23 de diciembre, con lo que no tendrán tiempo de estudiar estos presupuestos, siendo el órgano consultivo sobre las cuentas.

Desde el equipo de Gobierno, Ramón Hernández (IU) ha señalado que “los presupuesto se está trabajando en ellos y se presentarán esta semana o la próxima a los diferentes grupos. También ha habido algunos motivos personales por los que no se ha podido llevar a cabo, pero no es excusa nunca”. Añade Hernández que este año también que “este año tenemos también el tema de la estabilización de los puestos de trabajo, que ha habido de elaborar todo el número de nuevas incorporaciones, pero vamos, que en una semana más o menos se darán a conocer”.

Una nueva norma impide los préstamos para Planes Provinciales

El portavoz socialista, Esteba Morales, ha mirado hacia la Junta de Andalucía para señalar el origen del retraso del borrador de presupuestos, pues ha señalado que “es un compromiso del presidente Antonio Ruiz”, aprobar las cuentas antes el inicio del año al que corresponden. Este año no ha podido ser, indica Morales, “porque no nos autorizado la Junta de Andalucía, con un cambio de criterio respecto a la posibilidad de que con los préstamos que pide la Diputación de Córdoba pudiéramos abordar aquellos compromisos que los planes provinciales se pudieran financiar”.

Según Morales, durante los últimos treinta años los conocidos como Planes Provinciales, que son proyectos de los municipios financiados con fondos propios de la Diputación se asumían por medio de préstamos. “En este año, que hay que pedir autorización a la Junta para la solicitud del préstamo porque estamos en una situación que es preceptivo pedir esa autorización, nos han dicho que para financiar obras en los municipios no lo podemos hacer”.

Eso, indica Morales, “nos cambia las reglas del juego en el último minuto, porque los Planes Provinciales tienen una programación por cuatrienios, se realizan en dos bienios, por lo tanto hay planes que se han ejecutado con los préstamos solicitados por la Diputación, años 19 y 20, y los del 21 se han podido ejecutar con los créditos del 21, pero los proyectos de los ayuntamientos que estaban pendientes de este préstamo no se van a poder ejecutar por esta vía". Eso ha hecho, según el portavoz socialista, que se tenga que rehacer “la fisonomía económica normal de la Diputación y de los recursos propios tengamos que abordar esos proyectos que están comprometidos con los ayuntamientos, que no tienen culpa de este cambio de criterio de la Junta, que es la que tutela a la Diputación”. Ante esta nueva situación, Morales espera que las cuentas se puedan debatir en la primera semana de enero.