El consejo regulador de la Denominación de Origen Baena empezó sus andanzas en 1978 para el amparo del aceite de oliva virgen y virgen extra tradicionalmente elaborados en esta denominación geográfica, pero no fue hasta tres años más tarde cuando se constituiría provisionalmente, convirtiéndose así en la DOP más veterana de la provincia en el aceite de oliva.

La DOP Baena ampara el virgen extra producido en los municipios de Baena, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya, Zuheros, Castro del Río y Cabra, cubriendo una superficie de 60.000 hectáreas en las que hay 7,2 millones de olivos, que ofrecen una producción media de 150 a 200 millones de kilos de aceituna y entre 30 a 45 millones de kilos de aceite.

En 2020, la DOP Baena produjo 22.598,81 toneladas de aceite y comercializó un total de 6.494 toneladas, de las que 2.888 se quedaron en el mercado nacional, 987 fueron a países de la UE y 2.619 a terceros países. La comercialización a granel de aceite con certificado de la DOP Baena ascendió a 16.104,81 toneladas. De los 31,17 millones de euros que supuso la venta de aceite de la DOP, 13,86 correspondieron a ventas nacionales, 4,74 a ventas a países de la Unión Europea y 12,57 a la comercialización a terceros países.

A nivel nacional solo la ha superado en valor la DOP Siurana, pero a nivel de exportación no tiene rival porque la que más se le acerca es la DOP Priego de Córdoba, con 6 millones de euros en exportaciones.

Bajo el amparo de la denominación se sitúan 8.462 agricultores, 17 almazaras y una treintena de envasadoras y comercializadoras. Todo ello convierte a la comarca baenense en la principal DOP de España.

Los campos de la DOP Baena ofrecen distintas variedades de aceituna, siendo la picuda una de las más características de la zona. Sin embargo, en la denominación también se dan las variedades hojiblanca, picual, lechín chorrúa o pajarero, entre otras, que imprimen a los aceites de la zona características especiales de gran finura y personalidad.

Como remarca el distintivo, "un aceite virgen de calidad debe mantener viva la gama de sabores que procede del fruto, y el aceite de oliva virgen de la Denominación de Origen de Baena los mantiene. Nuestras almazaras trabajan en frío, y así se separan rigurosamente los aceites de primera extracción, evitando que el calor altere los complejos vitamínicos y aromáticos del producto final. Nuestro aceite de oliva es afrutado, dependiendo la intensidad de esta característica del grado de madurez de la aceituna".

La comarca de Baena es una zona de acreditada tradición olivarera. Huellas prerromanas, romanas y árabes así lo atestiguan. Baena llegó a ser una encrucijada de vías hacia los vastos graneros de la Bética. Los árabes extendieron el cultivo del olivar. Posteriormente, las gentes de esta tierra supieron elegir el olivo que mejor se adaptaba al suelo y clima de la zona, el picudo.

Para dar a conocer los no pocos beneficios para la salud del llamado oro líquido, la DOP desarrolla distintas actividades. Recientemente se daba a conocer el resultado del Concurso de Tapas, mientras que en el marco de Oleocarteya participaba en el Concurso de Tortillas. No son los únicos concursos promocionales de los AOVE de la zona. El pasado día 4 se celebraba el concurso de junior chef DO Baena, dirigido a los futuros consumidores.