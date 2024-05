El 80% de las insuficiencias cardiacas se puede prevenir sin hipertensión, tabaco y alcohol

En la presentación de la campaña ha intervenido igualmente, Gema María Barrera, presidenta de la Asociación de Insuficiencia Cardiaca y Trasplantados de Corazón de Andalucía (ATCA) ha relatado que ella empezó con problemas relacionados con una insuficiencia cardiaca, pero "llegó un momento que mi corazón no tiraba", por lo que fue derivada desde Ciudad Real al hospital Reina Sofía y "era entonces una persona de 37 a 38 años que se cansa, que retiene líquidos, profesora de secundaria, que tienes que seguir con tu vida, que estás luchando todo el día con la enfermedad, te cansas, te fatigas, te falta el aire, eres incomprendida por tu entorno laboral y familiar, que se creen que no haces más porque no quieres".

Gema ha añadido que llegó un momento en el que necesitó un trasplante, que fue en 2017, por lo que ha querido dar un mensaje de ánimo a quienes tengan insuficiencia cardiaca, para hacerles ver que "el cuerpo termina acostumbrándose a tus limitaciones". "Tambien me gustaría decir que si se sienten mal psicologamente pidan ayuda a su profesional y que si llega el momento del trasplante que no se preocupen, que esa es la salida que hay y, sobre todo, que si no llegan por una cardiopatía, pues que estén muy atentos a todos sus síntomas y que se cuiden que la salud es oro", ha indicado.